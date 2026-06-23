BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Übernahme weiterer 35 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber Amprion komme den Energiekonzern mit 3,6 Milliarden Euro weniger günstig als zuvor kommuniziert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer Einschätzung vom Montagabend. Der bezahlte Aufschlag lasse die Aussichten für die bereits uninspirierenden Erträge in Deutschland noch mittelmäßiger erscheinen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 55,38EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
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