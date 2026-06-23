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    Neue Zulassung

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    Dieser Sanofi-Erfolg könnte Patienten weltweit neue Hoffnung geben

    Sanofi erhält in Japan die Zulassung für Wayrilz gegen chronische Immunthrombozytopenie. Das Medikament zeigte in einer Phase-3-Studie überzeugende Ergebnisse.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Zulassung - Dieser Sanofi-Erfolg könnte Patienten weltweit neue Hoffnung geben
    Foto: picture alliance / HUMBERT / BSIP

    Sanofi hat in Japan die Zulassung für sein Medikament Wayrilz erhalten. Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales genehmigte die Vermarktung und Herstellung des Wirkstoffs Rilzabrutinib zur Behandlung von Patienten mit persistierender oder chronischer Immunthrombozytopenie. Die Therapie richtet sich an Betroffene, die auf bisherige Behandlungen nicht ausreichend ansprechen oder diese schlecht vertragen.

    Mit der Entscheidung stärkt der französische Pharmakonzern seine Position im Bereich seltener Immunerkrankungen. Wayrilz gehört zur Klasse der Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer und soll durch eine sogenannte Multi-Immun-Modulation an den zugrunde liegenden Krankheitsmechanismen ansetzen.

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    Positive Studiendaten als Grundlage

    Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen der Phase-3-Studie LUNA 3 mit 202 erwachsenen Patienten. Dabei erreichte Wayrilz sowohl den primären als auch die sekundären Endpunkte. Das Medikament verbesserte dauerhaft die Zahl der Blutplättchen und zeigte Vorteile bei weiteren Krankheitssymptomen.

    Nach 25 Wochen erzielten 23 Prozent der mit Wayrilz behandelten Patienten eine anhaltende Blutplättchen-Antwort. In der Placebo-Gruppe wurde dieses Ziel nicht erreicht. Zudem sprachen Patienten unter Wayrilz schneller auf die Behandlung an und hielten die Wirkung länger aufrecht.

    Auch die Lebensqualität verbesserte sich laut den Studienergebnissen. Im entsprechenden Patientenfragebogen stieg der Wert unter Wayrilz um 10,6 Punkte, verglichen mit 2,3 Punkten in der Placebo-Gruppe.

    Als häufigste Nebenwirkungen wurden Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen sowie COVID-19-Infektionen genannt.

    Experten sehen neue Behandlungsoption

    Hisashi Kato vom Universitätsklinikum Osaka bewertet die Zulassung positiv. "Für ITP-Patienten ist es äußerst wichtig, Thrombozytenwerte nahe dem Normalbereich zu erreichen und ein Leben ohne Angst vor Blutungen führen zu können", sagte der Mediziner. Wayrilz könne helfen, die Ursachen der Erkrankung gezielt anzugehen. Er erwarte, dass sich das Medikament zu einer neuen Therapieoption entwickle, die neben der Verbesserung der Blutplättchenwerte auch die Lebensqualität der Patienten berücksichtige.

    Sanofi setzt auf weiteres Wachstum

    Auch Sanofi sieht großes Potenzial für die neue Therapie. "Menschen mit immunologischer Thrombozytopenie, bei denen trotz bestehender Therapien weiterhin Symptome auftreten, haben einen großen ungedeckten Bedarf", sagte Manuela Buxo, Leiterin des globalen Specialty-Care-Geschäfts von Sanofi. Der Wirkmechanismus von Wayrilz eröffne Patienten, die auf frühere Therapien nicht angesprochen hätten, neue Hoffnung.

    Die Zulassung in Japan markiert einen weiteren Schritt in der internationalen Expansion des Medikaments. Wayrilz ist bereits in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien zur Behandlung der Immunthrombozytopenie zugelassen. Darüber hinaus untersucht Sanofi den Wirkstoff derzeit bei weiteren seltenen Erkrankungen, darunter die IgG4-assoziierte Erkrankung, die warme autoimmune hämolytische Anämie und die Sichelzellkrankheit.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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