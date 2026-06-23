Gold könnte bis 3.800 US-Dollar durchgereicht werden

Der Goldrausch an der Wall Street bekommt Risse. Nach den jüngsten Rekordständen formulieren mehrere große Banken ihre Einschätzungen für das Edelmetall vorsichtiger, während der Preis weiter nachgibt. Am Dienstag fiel der Spotpreis laut Reuters um mehr als zwei Prozent auf rund 4.100 US-Dollar je Unze, US-Goldfutures zur August-Lieferung lagen bei etwa 4.118 US-Dollar. Auch Silber geriet kräftig unter Druck. Auslöser ist vor allem der deutlich restriktivere Ton der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh: Steigende Zinserwartungen, ein stärkerer US-Dollar, Gewinnmitnahmen und nachlassende geopolitische Spannungen nehmen Gold als sicherem Hafen kurzfristig den Rückenwind.

Besonders deutlich fällt die Neubewertung bei der Bank of America aus. Deren Rohstoffstrategen um Michael Widmer sehen nach der Fed-Sitzung ein deutlich gestiegenes Risiko, dass die Notenbank noch in diesem Jahr die Zinsen anhebt. "Dies wird es Gold aller Wahrscheinlichkeit nach erschweren, kurzfristig nennenswert zu steigen", schrieben sie. Das frühere Kursziel von 6.000 US-Dollar je Unze erscheint der Bank nun weniger wahrscheinlich. Der Grund: Gold wirft keine laufenden Erträge ab und leidet deshalb, wenn Realzinsen steigen oder Zinserhöhungen wahrscheinlicher werden. Laut Widmer verringert der Wechsel von "inflationsbedingten Zinssenkungen" zu einer strafferen Geldpolitik das Aufwärtspotenzial von Gold um rund 50 Prozent, sofern alle anderen Faktoren gleich bleiben.