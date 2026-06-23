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    Die Fed killt den Glanz

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    Gold könnte bis 3.800 US-Dollar durchgereicht werden

    Höhere Zinserwartungen, stärkerer US-Dollar, weniger Krisenangst: Die Wall Street wird vorsichtiger. Für Goldanleger kippt die Stimmung nach den Rekorden.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Fed killt den Glanz - Gold könnte bis 3.800 US-Dollar durchgereicht werden
    Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

    Der Goldrausch an der Wall Street bekommt Risse. Nach den jüngsten Rekordständen formulieren mehrere große Banken ihre Einschätzungen für das Edelmetall vorsichtiger, während der Preis weiter nachgibt. Am Dienstag fiel der Spotpreis laut Reuters um mehr als zwei Prozent auf rund 4.100 US-Dollar je Unze, US-Goldfutures zur August-Lieferung lagen bei etwa 4.118 US-Dollar. Auch Silber geriet kräftig unter Druck. Auslöser ist vor allem der deutlich restriktivere Ton der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh: Steigende Zinserwartungen, ein stärkerer US-Dollar, Gewinnmitnahmen und nachlassende geopolitische Spannungen nehmen Gold als sicherem Hafen kurzfristig den Rückenwind.

    Besonders deutlich fällt die Neubewertung bei der Bank of America aus. Deren Rohstoffstrategen um Michael Widmer sehen nach der Fed-Sitzung ein deutlich gestiegenes Risiko, dass die Notenbank noch in diesem Jahr die Zinsen anhebt. "Dies wird es Gold aller Wahrscheinlichkeit nach erschweren, kurzfristig nennenswert zu steigen", schrieben sie. Das frühere Kursziel von 6.000 US-Dollar je Unze erscheint der Bank nun weniger wahrscheinlich. Der Grund: Gold wirft keine laufenden Erträge ab und leidet deshalb, wenn Realzinsen steigen oder Zinserhöhungen wahrscheinlicher werden. Laut Widmer verringert der Wechsel von "inflationsbedingten Zinssenkungen" zu einer strafferen Geldpolitik das Aufwärtspotenzial von Gold um rund 50 Prozent, sofern alle anderen Faktoren gleich bleiben.

    Auch andere Häuser treten auf die Bremse. UBS-Strategin Joni Teves verweist auf steigende Renditen und anhaltende Erwartungen weiterer Zinserhöhungen. "Die Abwärtsrisiken für unsere Einschätzungen haben erheblich zugenommen", schrieb sie. Die Deutsche Bank sieht im Basisszenario sogar Luft nach unten bis 3.800 US-Dollar je Unze, falls die Fed drei bis vier Zinserhöhungen durchzieht. Der Goldpreis habe sich seit Mitte Mai wieder stärker an die Zinsaussichten gekoppelt und weniger an die Energiepreise, die zuvor durch den Iran-Krieg im Fokus standen.

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    Auch Morgan Stanley und Goldman Sachs werden vorsichtiger. Amy Gower von Morgan Stanley sieht vor allem ETF-Käufe gefährdet, weil diese besonders empfindlich auf höhere Realrenditen und einen stärkeren US-Dollar reagieren. Die frühere Morgan-Stanley-Prognose von 5.200 US-Dollar je Unze sei unter einer restriktiveren Fed schwieriger zu erreichen. Goldman senkte sein Jahresendziel von 5.400 auf 4.900 US-Dollar und erwartet vor der zweiten Jahreshälfte 2027 keine Zinssenkungen mehr. Die Grundstory für Gold ist damit nicht tot, aber sie hat einen harten Gegner: eine Fed, die der Inflation offenbar wieder aggressiver entgegentreten will.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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