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    Kein normaler Abverkauf

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    Eine 165 Milliarden Dollar Verkaufswelle rollt auf Aktien zu – aber anders

    JPMorgan warnt vor der größten Quartals-Umschichtung seit mindestens vier Jahren. Der Markt könnte wackeln, aber die Ursache ist technischer Natur.

    Kein normaler Abverkauf - Eine 165 Milliarden Dollar Verkaufswelle rollt auf Aktien zu – aber anders
    Foto: Richard Drew - AP

    An der Wall Street rückt zum Quartalsende ein technischer Belastungstest näher. Nach Schätzungen von JPMorgan könnten große institutionelle Anleger weltweit Aktien im Volumen von rund 165 Milliarden US-Dollar verkaufen und im Gegenzug in Anleihen umschichten. Das wäre die größte vierteljährliche Neugewichtung seit mindestens vier Jahren. Auslöser ist nicht Panik vor einer Rezession, sondern die starke Entwicklung der Aktienmärkte: Wenn Aktien in großen Mischportfolios stärker steigen als Anleihen, wächst ihr Anteil über die Zielquote hinaus. Um die ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen, müssen Pensionsfonds, Staatsfonds und andere Großanleger Aktien abbauen.

    Besonders großer Druck könnte aus Japan und Norwegen kommen. JPMorgan rechnet damit, dass der japanische staatliche Pensionsfonds Aktien im Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar verkauft. Beim norwegischen Staatsfonds könnten es etwa 40 Milliarden US-Dollar sein. US-Pensionspläne mit einem Vermögen von fast 9,6 Billionen US-Dollar könnten weitere Verkäufe von rund 55 Milliarden US-Dollar beitragen. Auch die Schweizerische Nationalbank könnte laut JPMorgan bis zu 25 Milliarden US-Dollar an Aktien abstoßen, wobei dieser Betrag niedriger ausfallen könnte, falls sie ihre Aktienquote erhöht. Dem stehen allerdings Käufe gemischter Investmentfonds von rund 15 Milliarden US-Dollar gegenüber.

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    Für Anleger klingt eine Umschichtung von 165 Milliarden US-Dollar zunächst brutal. Im Verhältnis zum gesamten US-Aktienmarkt ist die Zahl aber weniger dramatisch. Der Marktwert liegt bei rund 65 bis 70 Billionen US-Dollar, allein der S&P 500 kommt auf mehr als 60 Billionen US-Dollar. Die erwarteten Verkäufe entsprächen damit nur etwa einem Viertelprozent des Marktwerts. Zudem dürften sich die Ströme über mehrere Handelstage verteilen und nicht als ein einziger Schock auf den Markt treffen.

    Trotzdem kann es zum Monatsende unruhig werden. Besonders Aktien, die stark gelaufen sind und in großen Portfolios übergewichtet sind, könnten kurzfristig anfälliger für Gewinnmitnahmen und technische Verkäufe sein. Dazu zählen vor allem jene Schwergewichte, die den Markt in diesem Jahr getragen haben. Verstärken könnten sich solche Bewegungen, wenn Liquidität dünn ist oder viele Anleger in denselben Positionen sitzen.

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    Der entscheidende Punkt bleibt jedoch: Die erwartete Verkaufswelle ist eher ein mechanisches Rebalancing als ein Misstrauensvotum gegen Aktien. Die Institutionen verlassen den Markt nicht, sondern bringen ihre Portfolios zurück auf Zielgewicht. Gleichzeitig wirken Aktienrückkäufe, langfristige Käufer und mögliche Mischfonds-Zuflüsse als Gegengewicht. Für Anleger ist die JPMorgan-Warnung deshalb kein automatisches Crashsignal, aber ein Hinweis auf ein paar potenziell ruppige Handelstage vor dem Quartalsende. Wer kurzfristige Schwäche sieht, sollte unterscheiden, ob sie aus echten Fundamentaldaten entsteht – oder nur aus der Buchhaltung der ganz großen Adressen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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