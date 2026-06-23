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    Besonders beachtet!

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    DWS Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,60 % - 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die DWS Group Aktie, bisher, um +4,60 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DWS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - DWS Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,60 % - 23.06.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    DWS Group ist ein führender Vermögensverwalter mit einem breiten Angebot an Investmentfonds, ETFs und alternativen Investments. Als einer der größten in Europa hat DWS eine starke Marktstellung und konkurriert mit BlackRock, Vanguard und Amundi. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitale Innovationen sind Alleinstellungsmerkmale.

    DWS Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.06.2026

    Die DWS Group Aktie notiert aktuell bei 64,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,85  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DWS Group Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 64,80. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die DWS Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +21,67 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die DWS Group Aktie damit um +7,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DWS Group um +9,19 % gewonnen.

    DWS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,19 %
    1 Monat +5,36 %
    3 Monate +21,67 %
    1 Jahr +32,73 %
    Stand: 23.06.2026, 11:34 Uhr

    Informationen zur DWS Group Aktie

    Es gibt 200 Mio. DWS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,93 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 23.06. - ATX schwach -1,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Dax folgt Asien-Korrektur nach unten


    Der Dax ist am Dienstag wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gesackt. Der deutsche Leitindex setzte seinen Schlingerkurs um die Tausendermarke fort, nachdem an den Asien-Börsen eine Korrektur vor allem bei Technologiewerten eingesetzt hatte. …

    DWS nach Exane-Empfehlung gegen den Markttrend im Plus


    Die Aktien der DWS haben sich nach einer Empfehlung von Exane BNP Paribas am Dienstag auch im schwachen Markt gut gehalten. Vorbörslich legten sie auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um bis zu 0,8 Prozent zu auf 61,95 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von DWS Group

    Franklin Resources, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. State Street notiert im Minus, mit -2,60 %. Amundi notiert im Plus, mit +0,72 %.

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    Ob die DWS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DWS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DWS Group

    +4,44 %
    +7,44 %
    +5,61 %
    +21,95 %
    +32,73 %
    +120,87 %
    +60,69 %
    +91,99 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100
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    Verfasst von Markt Bote
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