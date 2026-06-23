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Nordex Aktie im freien Fall - -6,91 % - 23.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Nordex Aktie bisher Verluste von -6,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.
Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.
Wie hat sich die Nordex-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit einer Performance von -6,91 % musste die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute bei der Nordex Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,95 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +19,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +67,10 %.
Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+19,89 %
|1 Monat
|+12,45 %
|3 Monate
|+8,95 %
|1 Jahr
|+194,95 %
Informationen zur Nordex Aktie
Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,77 Mrd. € wert.
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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.