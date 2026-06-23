Halbleiter statt Hyperscaler: Wo Anleger jetzt im KI-Boom suchen sollten

Niles verweist auf eine auffällige Entwicklung. Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle und Meta investieren massiv in Künstliche Intelligenz. Ihre Aktien liegen seit Jahresbeginn zusammen aber rund sechs Prozent im Minus. Der Halbleitersektor hat dagegen zugelegt.

Der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleibt stark. Doch Dan Niles, Gründer von Niles Investment Management, warnt vor einer neuen Marktphase. Aus seiner Sicht sollte kluges Kapital weniger zu den großen Cloud-Konzernen fließen, die Milliarden ausgeben. Interessanter seien die Unternehmen, bei denen diese Gelder ankommen: vor allem Halbleiterwerte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In einem Interview mit CNBC beschrieb Niles einen Strategiewechsel bei Unternehmen. Vor wenigen Monaten hätten viele Firmen ihre Mitarbeiter noch gedrängt, möglichst viele Token für KI-Anwendungen zu nutzen. Nun gehe es stärker darum, diese Nutzung zu begrenzen. Unternehmen könnten ihre Budgets nicht in wenigen Monaten verbrauchen, ohne später Probleme bei Zahlen und Ausblick zu bekommen.

Der hohe Kapitalbedarf werde damit zum zentralen Risiko. Große Technologiekonzerne müssten weiter massiv investieren. Auch SpaceX reihe sich mit einer geplanten Anleiheemission über 20 Milliarden US-Dollar in das Wettrüsten ein. Das erhöhe den Druck auf Bilanzen und Bewertungen.

Niles zieht daraus Konsequenzen. Er reduziert sein Engagement bei Hyperscalern. Auch bei Halbleitern wird er vorsichtiger, obwohl der Sektor stark gelaufen ist. Anleger müssten kritischer werden, weil sich der Markt für Künstliche Intelligenz schnell verändere.

Kurzfristig könnten die Zahlen vieler Unternehmen noch gut ausfallen. Die hohe Token-Nutzung dürfte das Juni-Quartal stützen. Doch Niles warnt vor den Prognosen für September. Viele Unternehmen leiten Anfragen inzwischen an günstigere Open-Source-Modelle weiter. Einige kosten nur ein Achtel der bisherigen Modelle. Das könnte den Ausblick belasten.

Auch Jason Adams, Sektorportfoliomanager für Aktien bei T. Rowe Price, sieht eine Verschiebung. Künstliche Intelligenz bleibe ein starker Markttreiber. Doch Anleger achteten nun stärker darauf, wohin die Investitionen fließen und welche Unternehmen daraus echte Gewinne erzielen.

Die bisherigen Gewinner bleiben aus seiner Sicht hochwertige Unternehmen. Doch Bewertungen, Erwartungen und Anlegerpositionierung sind bereits anspruchsvoll. Deshalb werde es schwieriger, die frühere Führungsrolle im gleichen Tempo auszubauen.

Der Fokus verschiebt sich laut Adams stärker auf die Lieferkette. Chancen entstehen nicht nur bei Halbleitern. Geld fließe auch in Stromversorgung, Rechenzentren, elektrische Ausrüstung, Kühlung, Vernetzung, Bau und Dienstleistungen.

Damit werde KI zu einem breiten Investitionszyklus für Industrie und Infrastruktur. Hyperscaler stecken ihren operativen Cashflow in neue Anlagen. Nachgelagerte Industrie- und Hardwareunternehmen profitieren von steigender Nachfrage und stärkerem operativem Hebel.

Für Anleger lautet die Botschaft

Die KI-Wette bleibt spannend. Doch blindes Mitlaufen reicht nicht mehr. In der nächsten Phase dürften Unternehmen gewinnen, die Energiebedarf, Infrastruktur, Konnektivität und Umsetzungskraft in Gewinne verwandeln können.

Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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