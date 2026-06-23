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    Preissturz voraus

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    Eine riesige Ölflut rollt auf die Energiemärkte zu

    Durch den Waffenstillstand im Nahen Osten werden Millionen Barrel Rohöl entfesselt. Diese Flut trifft auf einen schon gesättigten Weltmarkt und könnte den Ölpreis einbrechen lassen.

    Für Sie zusammengefasst
    Preissturz voraus - Eine riesige Ölflut rollt auf die Energiemärkte zu
    Foto: wO-Gemini

    Die Zeichen im Nahen Osten stehen auf Deeskalation, und für die globalen Energiemärkte bedeutet dies das Ende einer künstlichen Verknappung. Nach dem Abschluss des Waffenstillstands fallen die Liefer-Einschränkungen weg und eine riesige Ölflut schwappt auf einen eigentlich bereits gut versorgten Markt.

    Insgesamt rund 150 Millionen Barrel Rohöl stehen bereit, um die globalen Märkte zu fluten, warnen Branchenanalysten. Laut Daten von Piper Sandler und Veson Nautical befinden sich 90 Millionen Barrel nicht-iranisches Öl bereits verladen in Öltankern, während weitere 68 Millionen Barrel iranisches Rohöl im Persischen Golf auf ihre Freigabe warten.

    Trotz verbliebener Risiken wie einer unvollständigen Entminung der Straße von Hormus und der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran, wurden am vergangenen Wochenende schon 71 Tankerdurchfahrten registriert. Erste 6 Millionen Barrel befinden sich bereits auf dem Weg nach China. Die Notierungen reagierten prompt: Der Brent-Ölpreis hat seit Anfang des Monats knapp 15 Prozent eingebüßt. Seit Anfang April die Waffenruhe angekündigt wurde, summieren sich die Verluste sogar auf rund 31 Prozent.

    Dieser starke Einbruch kommt für viele Analysten überraschend, bestätigt jedoch die Erwartungen einiger Branchenexperten, die bereits vor Wochen gewarnt haben, dass das Tempo bei der Wiederaufnahme der Öllieferungen unterschätzt wird. Während die Wall Street von einer monatelangen, zähen Erholung der Infrastruktur ausging, haben die großen Ölproduzenten ihre Förderung durchgehend am Laufen gehalten, nur stark gedrosselt. Zudem hat sich eine Flotte an Tankern in Position gebracht, um das Öl sofort aufzunehmen. Die über 189 im Persischen Golf wartenden Öltanker können nun enorme 150 Millionen Barrel Rohöl in die Welt transportieren. Das ist etwa das Eineinhalbfache der täglich verbrauchten Ölmenge.

    Das fundamentale Problem für den Ölpreis ist, dass diese Mengen keineswegs auf ein Versorgungsvakuum treffen. Während der Blockademonate haben Nicht-OPEC-Staaten wie die USA, Brasilien und Kanada ihre eigene Ölförderung aggressiv hochgefahren und Marktanteile übernommen. Die drohende Ölflut schwappt somit auf einen ohnehin schon relativ gesättigten Weltmarkt.

    Erschwerend kommt hinzu, dass sich der strukturelle Wandel der globalen Energielandschaft nicht aufhalten lässt: Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien schreitet vor allem in Ländern wie China, dem weltgrößten Ölimporteur, rasant voran und dämpft das langfristige Nachfragewachstum nach fossilen Brennstoffen nachhaltig. Wenn dieses massive, aufgestaute Angebot der kommenden Wochen auf eine stagnierende Nachfrage und eine rekordhohe US-Produktion trifft, wird das Verpuffen der geopolitischen Risikoprämie erst der Anfang sein. Dem Ölpreis droht ein struktureller Einbruch, der weit über eine kurzfristige Kurskorrektur hinausgeht.

    Am Markt ist dies bislang noch nicht richtig angekommen. Analysten von Goldman Sachs, JPMorgan und anderen Großbanken sehen den Ölpreis zum Jahresende eher in einer Spanne zwischen 75 und 80 US-Dollar je Barrel. Das könnte in den nächsten Wochen zu einigen Turbulenzen am Energiemarkt führen.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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