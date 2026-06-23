Warum BASF trotz 2-Milliarden-Sparplan noch kein Kauf ist

Für BASF bedeutet das: Seit Anfang 2023 konnte das Unternehmen bei keinem einzigen Quartalsergebnis steigende Produktpreise vorweisen. Um gegenzusteuern, hat das Management Werke am Stammstandort Ludwigshafen geschlossen und Stellen abgebaut. Bis 2026 sollen jährliche Einsparungen von rund 2,3 Milliarden Euro stehen, gut 70 Prozent davon sind nach Einschätzung der Analysten bereits realisiert.

Der Ludwigshafener Chemiekonzern steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Seit dem Wegfall billigen russischen Erdgases und dem Anstieg chinesischer Billigimporte in Europa um rund vierzig Prozent seit 2021 sind die Auslastungsraten in der europäischen Chemieindustrie auf unter 75 Prozent gefallen.

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Herzstück der Wachstumsstrategie ist das neue Verbund-Werk im südchinesischen Zhanjiang. BASF setzt darauf, dass der chinesische Chemiemarkt jährlich um fast vier Prozent wächst, während der Rest der Welt lediglich 1,6 Prozent zulegen dürfte. China macht bereits 13 Prozent des Konzernumsatzes aus, und rund 80 Prozent der dortigen Verkäufe stammen aus lokaler Produktion. Die Ziele für Zhanjiang sind ambitioniert: Bis 2030 soll der Standort vier bis fünf Milliarden Euro Umsatz und bis zu 1,2 Milliarden Euro operativen Gewinn beisteuern.

Doch genau hier meldet die Baader Bank Zweifel an. Die Projektionen für Zhanjiang basierten auf mittleren Zyklusbedingungen, so die Analysten, während die tatsächlichen Auslastungsraten in China aktuell bei rund 74 Prozent liegen. Das Konzernergebnisziel von zehn bis zwölf Milliarden Euro EBITDA für 2028 hält Baader für kaum erreichbar, und schätzt den operativen Gewinn auf rund 8,4 Milliarden Euro, in etwa auf Linie mit dem Marktkonsens.

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Immerhin: Die Dividende bleibt fürs Erste gesichert. Die Rendite liegt bei gut fünf Prozent. Mit dem geplanten Verkauf des Lacke-und-Farben-Geschäfts an Carlyle soll die Verschuldung bis 2028 von rund 18 auf 14 Milliarden Euro sinken. Dennoch bleibt die Nettoverschuldung mit dem etwa Zweieinhalbfachen des operativen Ergebnisses deutlich über dem Branchenschnitt.

Das Fazit der Analysten fällt nüchtern aus: Das aktuelle Kursniveau preise die erwarteten Aktionärsrückflüsse von rund zwölf Milliarden Euro bis 2028 bereits ein. Wer auf eine deutliche Neubewertung der Aktie hoffe, brauche eine spürbare Erholung der Chemieindustrie. Danach sieht es derzeit nicht aus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 48,47EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.





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