Marc Osigus exklusiv: Hinter den Kulissen von Cantor und Europas Kapitalmärkten

Live vom Cantor European Summit in Hamburg begrüßen Volker Glaser und Lukas Spang erstmals einen Gast vor Ort: Marc Osigus, Head of Investment Banking Continental Europe bei Cantor. Mit mehr als 25 Jahren Kapitalmarkterfahrung spricht er über die aktuelle Stimmung an den Kapitalmärkten, die Attraktivität Europas für internationale Investoren und die Herausforderungen des deutschen Kapitalmarkts.

Im Gespräch geht es um die Entwicklung des IPO-Marktes, warum Defense- und Energiethemen aktuell besonders gefragt sind und weshalb erfolgreiche Börsengänge weit mehr benötigen als nur ein gutes Marktumfeld. Auch die Rolle von SpaceX, die Bedeutung von Beziehungen im Investmentbanking und die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Branche verändern wird, stehen im Fokus.

Weitere Themen der Folge:

• Wie Cantor das Investmentbanking-Geschäft in Europa ausbaut

• Warum viele internationale Investoren deutsche Small Caps zuletzt gemieden haben

• Unterschiede zwischen Europa und den USA bei Unternehmenskultur und Kapitalmarkt

• Spannende Anekdoten aus über 25 Jahren Investmentbanking

• Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und mögliche Reformen

• Warum Schweden bei der Altersvorsorge als Vorbild dienen kann

• Wie Marc Osigus privat investiert und weshalb er aktives Investieren ETFs vorzieht

Eine Folge mit vielen Einblicken hinter die Kulissen des Investmentbankings, spannenden Geschichten aus der Praxis und einem offenen Blick auf die Chancen und Herausforderungen der europäischen Kapitalmärkte.

Viel Spaß mit der neuen Folge von Volker Glaser und Lukas Spang!

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

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