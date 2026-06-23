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    Besonders beachtet!

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    Rollins Aktie klettert deutlich - 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rollins Aktie bisher um +4,33 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rollins Aktie.

    Besonders beachtet! - Rollins Aktie klettert deutlich - 23.06.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Rollins Inc. ist ein führender US-Schädlingsbekämpfer (u.a. Marke Orkin) mit Fokus auf Wohn- und Gewerbekunden. Leistungen: Inspektion, Prävention, Bekämpfung von Insekten, Nagern, Termiten. Starke Marktstellung in Nordamerika, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Terminix (Rentokil), Ecolab, Anticimex. Vorteile: starke Marke, dichtes Servicenetz, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung.

    Rollins Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rollins. Mit einer Performance von +4,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rollins Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,58, mit einem Plus von +4,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kurs der Rollins Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,44 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rollins Aktie damit um -5,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Rollins bisher ein Minus von -24,17 %.

    Während Rollins heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,27 %. Damit gehört Rollins heute zu den auffälligeren Werten.

    Rollins Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,06 %
    1 Monat -15,86 %
    3 Monate -16,44 %
    1 Jahr -21,31 %
    Stand: 23.06.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Rollins Aktie

    Es gibt 481 Mio. Rollins Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,36 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ecolab und Co.

    Ecolab, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

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    Ob die Rollins Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rollins Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rollins

    +3,53 %
    -3,38 %
    -16,64 %
    -14,12 %
    -20,05 %
    +2,83 %
    +35,58 %
    +252,94 %
    +1.156,88 %
    ISIN:US7757111049WKN:859002
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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