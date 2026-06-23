Rollins Aktie klettert deutlich - 23.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rollins. Mit einer Performance von +4,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rollins Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,58€, mit einem Plus von +4,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rollins Inc. ist ein führender US-Schädlingsbekämpfer (u.a. Marke Orkin) mit Fokus auf Wohn- und Gewerbekunden. Leistungen: Inspektion, Prävention, Bekämpfung von Insekten, Nagern, Termiten. Starke Marktstellung in Nordamerika, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Terminix (Rentokil), Ecolab, Anticimex. Vorteile: starke Marke, dichtes Servicenetz, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Rollins Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rollins Aktie damit um -5,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Rollins bisher ein Minus von -24,17 %.

Während Rollins heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,27 %. Damit gehört Rollins heute zu den auffälligeren Werten.

Rollins Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,06 % 1 Monat -15,86 % 3 Monate -16,44 % 1 Jahr -21,31 %

Informationen zur Rollins Aktie

Stand: 23.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 481 Mio. Rollins Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,36 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ecolab und Co.

Ecolab, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

Rollins Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rollins Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rollins Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.