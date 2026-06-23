WhiteBIT EU MiCA-Lizenz in Österreich; Krypto-Dienste europaweit ausgebaut
Mit einem wichtigen Meilenstein stärkt WhiteBIT EU seine Rolle im europäischen Kryptomarkt: Die FMA erteilt eine MiCA-Lizenz für regulierte Services im gesamten EWR.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- WB-Shield Innovations GmbH (WhiteBIT EU) hat am 23.06.2026 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) eine MiCA-Zulassung erhalten.
- Die MiCA-Lizenz erlaubt WhiteBIT EU, regulierte Krypto-Asset-Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anzubieten.
- Die Zulassung stärkt WhiteBITs reguläre Präsenz in Europa und bestätigt die Einhaltung von Governance-, Transparenz-, Kundenschutz- und Marktintegritätsanforderungen unter MiCAR.
- WhiteBIT bereitet den Start der dedizierten Plattform whitebit.eu vor, die als regulierter Zugangspunkt für Nutzer im EWR dienen wird.
- Die Lizenz bündelt WhiteBITs Aktivitäten unter einem harmonisierten Regulierungsrahmen und ermöglicht Passporting sowie regelkonformes Onboarding für Millionen privater und institutioneller Kunden.
- WhiteBIT wurde 2018 gegründet, gehört zur W Group (mehr als 35 Mio. Kunden) und kooperiert u. a. mit Visa, FACEIT, FC Barcelona und Juventus.
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