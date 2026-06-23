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    WhiteBIT EU MiCA-Lizenz in Österreich; Krypto-Dienste europaweit ausgebaut

    Mit einem wichtigen Meilenstein stärkt WhiteBIT EU seine Rolle im europäischen Kryptomarkt: Die FMA erteilt eine MiCA-Lizenz für regulierte Services im gesamten EWR.

    WhiteBIT EU MiCA-Lizenz in Österreich; Krypto-Dienste europaweit ausgebaut
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • WB-Shield Innovations GmbH (WhiteBIT EU) hat am 23.06.2026 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) eine MiCA-Zulassung erhalten.
    • Die MiCA-Lizenz erlaubt WhiteBIT EU, regulierte Krypto-Asset-Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anzubieten.
    • Die Zulassung stärkt WhiteBITs reguläre Präsenz in Europa und bestätigt die Einhaltung von Governance-, Transparenz-, Kundenschutz- und Marktintegritätsanforderungen unter MiCAR.
    • WhiteBIT bereitet den Start der dedizierten Plattform whitebit.eu vor, die als regulierter Zugangspunkt für Nutzer im EWR dienen wird.
    • Die Lizenz bündelt WhiteBITs Aktivitäten unter einem harmonisierten Regulierungsrahmen und ermöglicht Passporting sowie regelkonformes Onboarding für Millionen privater und institutioneller Kunden.
    • WhiteBIT wurde 2018 gegründet, gehört zur W Group (mehr als 35 Mio. Kunden) und kooperiert u. a. mit Visa, FACEIT, FC Barcelona und Juventus.







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    WhiteBIT EU MiCA-Lizenz in Österreich; Krypto-Dienste europaweit ausgebaut Mit einem wichtigen Meilenstein stärkt WhiteBIT EU seine Rolle im europäischen Kryptomarkt: Die FMA erteilt eine MiCA-Lizenz für regulierte Services im gesamten EWR.
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