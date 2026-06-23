🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Musk-Aktie unter Druck

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX-Schock: KeyBanc prognostiziert Halbierung des Marktwerts

    Analysten-Dämpfer für SpaceX: KeyBanc startet mit einer vorsichtigen Einschätzung und sieht im Basisszenario lediglich einen Unternehmenswert von 1,02 Billionen US-Dollar für den Raumfahrtkonzern von Elon Musk.

    Musk-Aktie unter Druck - SpaceX-Schock: KeyBanc prognostiziert Halbierung des Marktwerts
    Foto: @JConcilus - @JConcilus

    Kaum ist SpaceX an der Börse, bekommt der Raketen-Hype Risse. KeyBanc stellt die für Anleger vielleicht unbequemste Frage: Ist Elon Musks Raumfahrtkonzern viel zu teuer?

    Die Investmentbank startet die Beobachtung mit "Sector Weight" und verzichtet auf ein Kursziel. Die Botschaft ist dennoch deutlich: Die großen Wachstumsfantasien rund um Starlink, Konnektivität und Starship sind nach Ansicht der Analysten bereits im Kurs enthalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    147,23€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 10,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    173,49€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 10,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders brisant ist KeyBancs eigenes Bewertungsmodell. Im Basisszenario kommt die Bank auf einen Unternehmenswert von rund 1,02 Billionen US-Dollar. Dem steht ein aktueller Wert von etwa 2,2 Billionen US-Dollar inklusive Schulden gegenüber. Mit anderen Worten: Das vorsichtige Modell liegt bei weniger als der Hälfte dessen, was der Markt SpaceX derzeit zubilligt.

    Die Aktie notiert zwar noch rund 27 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, hat aber bereits mehr als 20 Prozent von ihrem Hoch verloren. Genau hier liegt das Risiko: Anleger, die auf eine Rakete gesetzt haben, sehen sich nun einer Bewertungsdebatte gegenüber.

    Im Zentrum steht Starship. Das wiederverwendbare Großraketenprogramm gilt als Schlüssel für Satellitenstarts, Weltraummissionen und Musks Mars-Vision. Doch KeyBanc verweist auf Rückschläge und verzögerte Zeitpläne. Erst wenn Starship operativ klarer vorankomme, gebe es Sichtbarkeit.

    Hinzu kommt ein zweiter Belastungsfaktor: Im Sommer könnten Insider-Aktien schrittweise frei handelbar werden. Da beim Börsengang nur etwa fünf Prozent der rund 13 Milliarden Aktien im Umlauf waren, droht ein Überangebot auf einen ohnehin nervösen Markt.

    Laut S&P 500 Global Market Intelligence raten derzeit sechs Analysten zum Kauf der SpaceX-Aktie, einer zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,80 US-Dollar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Musk-Aktie unter Druck SpaceX-Schock: KeyBanc prognostiziert Halbierung des Marktwerts Analysten-Dämpfer für SpaceX: KeyBanc startet mit einer vorsichtigen Einschätzung und sieht im Basisszenario lediglich einen Unternehmenswert von 1,02 Billionen US-Dollar für den Raumfahrtkonzern von Elon Musk.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     