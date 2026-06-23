SpaceX-Schock: KeyBanc prognostiziert Halbierung des Marktwerts

Die Investmentbank startet die Beobachtung mit "Sector Weight" und verzichtet auf ein Kursziel. Die Botschaft ist dennoch deutlich: Die großen Wachstumsfantasien rund um Starlink, Konnektivität und Starship sind nach Ansicht der Analysten bereits im Kurs enthalten.

Kaum ist SpaceX an der Börse, bekommt der Raketen-Hype Risse. KeyBanc stellt die für Anleger vielleicht unbequemste Frage: Ist Elon Musks Raumfahrtkonzern viel zu teuer?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders brisant ist KeyBancs eigenes Bewertungsmodell. Im Basisszenario kommt die Bank auf einen Unternehmenswert von rund 1,02 Billionen US-Dollar. Dem steht ein aktueller Wert von etwa 2,2 Billionen US-Dollar inklusive Schulden gegenüber. Mit anderen Worten: Das vorsichtige Modell liegt bei weniger als der Hälfte dessen, was der Markt SpaceX derzeit zubilligt.

Die Aktie notiert zwar noch rund 27 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, hat aber bereits mehr als 20 Prozent von ihrem Hoch verloren. Genau hier liegt das Risiko: Anleger, die auf eine Rakete gesetzt haben, sehen sich nun einer Bewertungsdebatte gegenüber.

Im Zentrum steht Starship. Das wiederverwendbare Großraketenprogramm gilt als Schlüssel für Satellitenstarts, Weltraummissionen und Musks Mars-Vision. Doch KeyBanc verweist auf Rückschläge und verzögerte Zeitpläne. Erst wenn Starship operativ klarer vorankomme, gebe es Sichtbarkeit.

Hinzu kommt ein zweiter Belastungsfaktor: Im Sommer könnten Insider-Aktien schrittweise frei handelbar werden. Da beim Börsengang nur etwa fünf Prozent der rund 13 Milliarden Aktien im Umlauf waren, droht ein Überangebot auf einen ohnehin nervösen Markt.

Laut S&P 500 Global Market Intelligence raten derzeit sechs Analysten zum Kauf der SpaceX-Aktie, einer zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,80 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.





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