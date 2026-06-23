🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    4677 Aufrufe 4677 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klare Verluste im Sog der asiatischen Börsen - Tech unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen drücken europäische Indizes
    • Gewinnmitnahmen treffen KI-Halbleiter mit Verlusten
    • Defensive Werte aus Gesundheit und Nahrungsmitteln
    Aktien Europa - Klare Verluste im Sog der asiatischen Börsen - Tech unter Druck
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schwachen asiatischen Börsen haben die europäischen Märkte am Dienstag nur teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Auch in den USA zeichnen sich Kursverluste ab. Durch die Bank dominierten Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um Künstliche Intelligenz (KI) heiß gelaufenen Halbleitertiteln das Geschehen.

    Um die Mittagszeit büßte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,2 Prozent auf 6.236 Punkte ein. Der deutsche Dax und der französische Cac 40 zeigten sich ebenfalls recht schwach.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.652,94€
    Basispreis
    27,80
    Ask
    × 9,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.322,89€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 9,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Außerhalb der Eurozone hielt sich der britische FTSE 100 mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 10.400 Punkte etwas besser. Der Schweizer SMI legte um 0,1 Prozent auf 13.857 Punkte zu. Er profitierte von seinen robusten defensiven Schwergewichten Novartis , Nestle und Roche .

    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 standen Rohstofftitel mit den sinkenden Metallpreisen am stärksten unter Druck. Massiv verkauft wurden auch Technologiewerte im Sog der asiatischen Branchenschwäche.

    Im EuroStoxx stand neben den Halbleitertiteln Infineon und ASML , die jeweils 5 Prozent verloren, der ebenfalls als KI-Profiteur geltende Energietechnikkonzern Siemens Energy mit minus 4,7 Prozent unter Druck. Im Cac 40 gab der Infineon-Konkurrent STMicro mit minus 7,2 Prozent besonders stark nach. Die konjunktursensiblen Industrie- , Bau- und Autoaktien wurden ebenfalls gemieden.

    Zu den wenigen Gewinnern zählten die als defensiv geltenden Anteilsscheine von Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit sowie Lebensmittel und Getränke ./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 81,38 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 106,00 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -9,46 %/+24,80 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Klare Verluste im Sog der asiatischen Börsen - Tech unter Druck Die schwachen asiatischen Börsen haben die europäischen Märkte am Dienstag nur teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Auch in den USA zeichnen sich Kursverluste ab. Durch die Bank dominierten Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     