Klare Verluste im Sog der asiatischen Börsen - Tech unter Druck

Um die Mittagszeit büßte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,2 Prozent auf 6.236 Punkte ein. Der deutsche Dax und der französische Cac 40 zeigten sich ebenfalls recht schwach.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schwachen asiatischen Börsen haben die europäischen Märkte am Dienstag nur teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Auch in den USA zeichnen sich Kursverluste ab. Durch die Bank dominierten Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um Künstliche Intelligenz (KI) heiß gelaufenen Halbleitertiteln das Geschehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Außerhalb der Eurozone hielt sich der britische FTSE 100 mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 10.400 Punkte etwas besser. Der Schweizer SMI legte um 0,1 Prozent auf 13.857 Punkte zu. Er profitierte von seinen robusten defensiven Schwergewichten Novartis , Nestle und Roche .

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 standen Rohstofftitel mit den sinkenden Metallpreisen am stärksten unter Druck. Massiv verkauft wurden auch Technologiewerte im Sog der asiatischen Branchenschwäche.

Im EuroStoxx stand neben den Halbleitertiteln Infineon und ASML , die jeweils 5 Prozent verloren, der ebenfalls als KI-Profiteur geltende Energietechnikkonzern Siemens Energy mit minus 4,7 Prozent unter Druck. Im Cac 40 gab der Infineon-Konkurrent STMicro mit minus 7,2 Prozent besonders stark nach. Die konjunktursensiblen Industrie- , Bau- und Autoaktien wurden ebenfalls gemieden.

Zu den wenigen Gewinnern zählten die als defensiv geltenden Anteilsscheine von Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit sowie Lebensmittel und Getränke ./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 81,38 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,22 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 106,00 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -9,46 %/+24,80 % bedeutet.



