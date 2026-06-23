Deutsche Telekom Aktie heute im Plus (26,56€) - 23.06.2026

Die Deutsche Telekom Aktie konnte bisher um +1,57 % auf 26,56€ zulegen. Das sind +0,41 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,56€, mit einem Plus von +1,57 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Deutsche Telekom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,74 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -4,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,28 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,73 % 1 Monat -9,89 % 3 Monate -14,74 % 1 Jahr -12,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 23.06.2026, 12:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit primär um charttechnische Signale und Fundamentales zur Deutsche Telekom Aktie: Ein neues Verkaufssignal und ein 52-Wochen-Tief deuten auf mögliche weitere Verluste, während Gegenbewegungen und das Erreichen wichtiger Marken (z. B. 26) diskutiert werden. Zudem stehen Dividendenrendite, KGV, FCF und Bankenrating im Fokus; KI-Investitionen und deren Auswirkungen auf Perspektiven werden debattiert, Analystenziele kritisch betrachtet.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,53 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,55 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,78 %. Telefonica legt um +0,97 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,04 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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