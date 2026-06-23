Nexcel Metals erhält Bohrgenehmigung für das Explorationsprogramm 2026 auf dem Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

Vancouver, British Columbia – 23. Juni 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Provinz New Brunswick die Genehmigung erhalten hat, sein geplantes Diamantbohrprogramm auf dem Wolframprojekt Burnt Hill des Unternehmens im Zentrum von New Brunswick, Kanada, durchzuführen.

Die Bohrgenehmigung berechtigt Nexcel, ein erstes Explorationsbohrprogramm zu starten, bei dem Diamantbohrungen über eine Gesamtlänge von rund 5.000 Metern von bis zu 15 separaten Bohrstandorten aus durchgeführt werden sollen, die strategisch im gesamten historischen Lagerstättengebiet von Burnt Hill positioniert sind. Die Genehmigung wurde am 19. Juni 2026 vom New Brunswick Department of Natural Resources and Energy Development erteilt.

Das bevorstehende Bohrprogramm stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts Burnt Hill dar und wird die erste Bohrkampagne sein, die Nexcel seit seinem Einstieg in das Projekt durchführt. Das Programm wurde konzipiert, um die historische Wolframmineralisierung zu bestätigen und zu erweitern und gleichzeitig das Ziel des Unternehmens voranzutreiben, unter Anwendung moderner Explorations- und Berichtsstandards eine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu erstellen.

Abbildung 1: Karte der geplanten Bohrstandorte auf Burnt Hill

Das geplante Bohrprogramm wird sich auf mehrere wichtige Ziele konzentrieren, darunter:

- Zwillingsbohrungen ausgewählter historischer Bohrlöcher, um die von früheren Betreibern durchteufte Wolfram-, Molybdän- und Zinnmineralisierung zu verifizieren;

- Bestätigung der Kontinuität, Geometrie und Gehaltsverteilung bekannter mineralisierter Zonen innerhalb des Lagerstättengebiets Burnt Hill;

- Erprobung potenzieller Erweiterungen bekannter Mineralisierungen durch strategisch positionierte Step-out-Bohrungen;

- Bewertung von Gebieten, in denen die früheren Bohrungen weit auseinander lagen und in denen zusätzliche Bohrungen die Zuverlässigkeit der geologischen Erkenntnisse verbessern könnten;