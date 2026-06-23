DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 214,5EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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