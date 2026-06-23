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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt IBM auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 291 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt IBM-Kursziel auf 291 US-Dollar an
    • Aktien von Neutral auf Overweight hochgestuft
    • Brian Essex sieht währungsbereinigtes Umsatzplus in H2
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt IBM auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 291 Dollar
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IBM von 270 auf 291 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach einer eingehenderen Betrachtung des wichtigen Softwaregeschäfts ist Analyst Brian Essex nun zuversichtlicher, dass sich dessen währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte, wie er am Dienstag schrieb./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:48 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 229,1 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 216,83 Mrd..

    IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 291,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 300,00US-Dollar was eine Bandbreite von +25,32 %/+29,20 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 291 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 291,00$, was eine Steigerung von +15,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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