Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28,50 Euro - 'Equal Weight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 24,32 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -5,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -5,43 %/+35,69 % bedeutet.