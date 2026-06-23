ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 40 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert Qiagen auf 40 Euro an
- KI ist für Life-Science-Zuliefer mehr Freund als Feind
- Qiagen mit großen Chancen und spezifischen Risiken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld - mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 32,47 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 6,71 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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Um rechtzeitig zum Mittagessen fertig zu sein. Lecker Kroketjes Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif.
Ich habe mir gestern eine Aktienposition zugelegt. Maßgeblich waren dabei zwei Gründe.
Erstens ist die Aktie historisch gesehen relativ günstig bewertet. Zweitens besteht eine latente Übernahmefantasie.
Zu Punkt 1.) :
Für mich ist das EBITDA-Multiple eine der besten Kennziffern, um eine Aktie zu bewerten. Bezogen auf das aktuelle Kalenderjahr beträgt es ca. 10, für 2027 (sollten die Prognosen sich als richtig erweisen) bei gut 9. Historisch lagen sie immer deutlich höher. Auch das KGV ist derzeit relativ niedrig. Der Verschuldungsgrad ist sehr komfortabel.
Zu Punkt 2.) :
|28.04.2026 | 15:48
|51
|- 29,10 EUR
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Habe mal insgesamt 200 Stück zu 29,10 gekauft .... Die Amis haben gerade noch mal reingeknallt - Danke Humpy Trumpy