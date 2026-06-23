DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 40 Euro - 'Kaufen'

Ich habe mir gestern eine Aktienposition zugelegt. Maßgeblich waren dabei zwei Gründe.

Erstens ist die Aktie historisch gesehen relativ günstig bewertet. Zweitens besteht eine latente Übernahmefantasie.

Zu Punkt 1.) :

Für mich ist das EBITDA-Multiple eine der besten Kennziffern, um eine Aktie zu bewerten. Bezogen auf das aktuelle Kalenderjahr beträgt es ca. 10, für 2027 (sollten die Prognosen sich als richtig erweisen) bei gut 9. Historisch lagen sie immer deutlich höher. Auch das KGV ist derzeit relativ niedrig. Der Verschuldungsgrad ist sehr komfortabel.

Zu Punkt 2.) :

Die Übernahmegerüchte haben Anfang des Jahres wieder an Fahrt aufgenommen. Dies bedeutet natürlich noch lange nicht, ob es überhaupt zu einem Angebot kommt und schon gar nicht, daß es zeitnah kommt. Laut Presseberichten scheint Qiagen nicht abgeneigt zu sein und es gibt den ein oder anderen Pharmakonzern, welcher Interesse haben könnte. Der von Analysten in den Raum geworfene mögliche Angebotspreis von 50 $ bis 60 $ (also ca. 43 € bis 52 €) scheint mir nicht unplausibel zu sein, betrachtet man das damalige Angebot von Thermo Fisher und die aktuelle Bewertung und den aktuellen Kurs von Qiagen. Vom Bauchgefühl würde ich eine Wahrscheinlichkeit 30 % annehmen, daß es in 2026 noch ein entsprechendes Angebot geben könnte.





Selbstverständlich gibt es wie bei jeder Aktie auch genug Risiken, aber für mich überwiegen aktuell die Chancen.



