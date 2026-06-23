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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 40 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert Qiagen auf 40 Euro an
    • KI ist für Life-Science-Zuliefer mehr Freund als Feind
    • Qiagen mit großen Chancen und spezifischen Risiken
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 40 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld - mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 32,47 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 6,71 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +23,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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