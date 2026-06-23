ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro
- Deutsche Bank stuft L'Oreal von Hold auf Sell
- Kursziel gesenkt von 360 auf 340 Euro
- Erwartetes Wachstum im zweiten Halbjahr sinkt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 377,5 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,22 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 201,00 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -9,68 %/+19,54 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 340 Euro