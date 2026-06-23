Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 377,5 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,22 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 201,00 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -9,68 %/+19,54 % bedeutet.