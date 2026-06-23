JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 71,40 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,28 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +7,04 %/+33,80 % bedeutet.