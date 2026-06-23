ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel Beiersdorf auf 80 Euro
- Einstufung bleibt Neutral vor Quartalsbericht
- Umsatzprognosen und Margen für 2026/27 reduziert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem Quartalsbericht am 5. August habe sie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern mit Blick auf ein Gespräch mit dem Konzernchef und die jüngsten Branchendaten überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. In der Konsumentensparte geht sie nun von einer deutlich schwächeren Entwicklung des vergleichbaren Umsatzes als bisher sowie einer immer noch schwachen Entwicklung der Marke Nivea aus. Für 2026 und 2027 schraubte Pannuti ihre Margen- (Ebitda) und Ergebnisschätzungen (EPS) nach unten. Auf deren Basis erscheine die Aktie indes nicht teuer./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 71,40 auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,28 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +7,04 %/+33,80 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 80 Euro
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Hallo!
Die harten Zahlen sind an für sich nicht schlecht.
Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.