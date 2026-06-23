Massive 197-Meter-Goldzone und Spitzenwerte von 33 g/t erbohrt

Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) liefert auf seinem vollständig kontrollierten RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon weiterhin herausragende Ergebnisse. Die jüngsten Bohrungen auf der Blackjack-Lagerstätte unterstreichen das enorme Wachstumspotenzial des Projekts und bestätigen mächtige Abschnitte mit durchgehender Goldmineralisierung. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei ein echtes Vorzeigebohrloch, das die Dimensionen des bekannten Gangsystems im produktiven Tombstone Gold Belt eindrucksvoll erweitert.

Enorme Mächtigkeiten und hochgradige Kernzonen

Die aktuellen Resultate der laufenden Explorationskampagne 2026 verdichten die mineralisierte Zone von Blackjack massiv. Das unangefochtene Highlight ist Bohrloch DDRCCC-26-125, das gleich zwei gewaltige Treffer landete: Auf einen 94,5 Meter langen Abschnitt mit durchschnittlich 1,62 g/t Gold folgt tiefer im Gestein ein zweites, massives Intervall von 197,0 Metern mit 1,06 g/t Gold. Solch ausgedehnte Zonen wurden auch in den benachbarten Bohrungen bestätigt. So lieferte DDRCCC-26-123 eine durchgehende Mineralisierung über beachtliche 214,5 Meter mit 0,97 g/t Gold, während Bohrloch 126 auf 153,1 Metern starke 1,33 g/t Gold durchteufte.

Besonders spannend für Investoren sind die hochgradigen Teilintervalle, die diese breiten Zonen durchziehen. In nahezu allen neuen Bohrungen stießen die Geologen auf Spitzenwerte, die weit über dem Durchschnitt liegen – darunter Abschnitte mit fast 12 g/t, über 15 g/t und in Bohrloch 122 sogar ein Bereich mit mehr als 33 Gramm Gold pro Tonne. Das Unternehmen betont zudem, dass in fast allen Bohrlöchern sichtbares Gold in Verbindung mit diesem Intrusion-Related-Gold-System identifiziert wurde.

Massive Erweiterung der Bohrdatenbank für künftiges Ressourcen-Update

Sitka Gold drückt bei der Exploration ordentlich aufs Tempo. Derzeit arbeiten sechs Bohrgeräte auf dem Projektgebiet, um das vollständig finanzierte 60.000-Meter-Programm für dieses Jahr abzuarbeiten. Das rasante Tempo zahlt sich bereits aus: Seit der letzten Ressourcenschätzung für Blackjack im Januar 2025, die noch auf 18.800 Bohrmetern basierte, hat das Unternehmen die Datenbasis mit mehr als 18.000 neu gebohrten Metern praktisch verdoppelt. Diese extrem aggressive Explorationsstrategie zielt darauf ab, die bestehende Gesamtressource des Projekts von knapp 1,3 Millionen Unzen angezeigtem und 3,8 Millionen Unzen geschlussfolgertem Gold signifikant auszubauen. Da zudem metallurgische Tests Gewinnungsraten von bis zu 96 Prozent versprechen, rückt eine potenziell hochprofitable zukünftige Förderung immer stärker in den Fokus.

Sitka Gold liefert hier unserer Ansicht nach exakt die Kriterien, die den Wert eines Goldprojekts treiben. Die Kombination aus extrem breiten Mineralisierungszonen von teils über 200 Metern und wirtschaftlich hochattraktiven Durchschnittsgehalten von über einem Gramm Gold pro Tonne spricht für eine überaus robuste, großvolumige Lagerstätte. Dass diese breiten Zonen immer wieder von hochgradigen Adern durchzogen sind und das Erz exzellente metallurgische Eigenschaften aufweist, deutet stark auf das Potenzial für einen lukrativen künftigen Tagebau hin. Gepaart mit der faktisch verdoppelten Bohrdatenbasis von Blackjack baut Sitka Gold massiven Druck für ein potenziell explosives Ressourcen-Upgrade auf.

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