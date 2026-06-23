SAP Aktie heute im Plus (134,68€) - 23.06.2026

Die SAP Aktie notiert aktuell bei 134,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,37 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 134,68€, mit einem Plus von +2,57 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der SAP Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,16 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -5,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -35,23 % verloren.

Während SAP heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,28 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,30 % 1 Monat -10,90 % 3 Monate -11,16 % 1 Jahr -45,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 23.06.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAP-Aktie, Kursentwicklung und Bewertungsfragen. Technisch wird ein doppelter Boden um 131 € diskutiert. Fundamentale Impulse hängen an AI-getriebenen Umsatzströmen und einem potenziellen Turnaround der klassischen Software; einige Stimmen rechnen mit deutlichen Kursgewinnen, andere warnen vor Verlusten. Short-Seller, Buy-Ratings von Banken, Gewinnmitnahmen in Asien und eine mögliche Rotation zu Softwareaktien prägen die Debatte.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,65 Mrd.EUR € wert.

Der Dax ist am Dienstag wieder klar unter die Marke von 25.000 Punkten gesackt. Der deutsche Leitindex setzte seinen Schlingerkurs um die runde Marke fort, nachdem an den Börsen in Asien nach den jüngsten Rekorden eine Korrektur vor allem bei …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,37 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,97 %. ServiceNow legt um +1,69 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,30 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.