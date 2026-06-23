Silberpreis stürzt ab -4,25 % auf 62,31 USD

-4,25 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,51 % 1 Monat -18,60 % 3 Monate -1,78 % 1 Jahr +73,43 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 62,31. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,88867USD. Heute steht er bei 62,31USD. Das Investment wäre auf 2.406,77USD gewachsen – eine Steigerung von +140,68 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.