Kenias Kaffee: Weltklasse-Bohne, Niedrigmarge – warum Ostafrika nicht aufholt

Kenia exportierte 2025 Kaffee im Wert von rund 297 Millionen US-Dollar in 59 Länder. Für ein Ursprungsland, dessen Spitzensorten AA, AB und Peaberry in der Spezialitätenszene als Qualitätsmaßstab gelten, ist das eine bemerkenswert kleine Zahl. Zum Vergleich: Der globale Kaffeemarkt wurde 2025 auf rund 249 Milliarden US-Dollar taxiert, der deutsche Markt allein auf etwa 12 Milliarden. Allein JDE Peet's – Mutterkonzern von Jacobs – meldete für 2025 einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro.

Das Missverhältnis zwischen Reputation und Erlös ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer strukturellen Schwäche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wer verstehen will, warum Kenia trotz Weltklasse-Produkt am Markt nicht durchdringt, muss drei Ebenen betrachten: die Struktur im Anbauland, die deutsche Kaffeesteuer und die Marktmacht der großen Röster.

Das Land verkauft Rohstoff, keine Marke

Der Befund ist in der Forschung konsistent: Kenia exportiert grüne Bohnen, die Veredelung findet anderswo statt. Grüner Rohkaffee geht überwiegend über Auktionen oder Direktverkauf in die Verbraucherländer; nur ein marginaler Anteil wird im Land geröstet und lokal konsumiert. Rund 95 Prozent der Produktion werden exportiert, nur etwa fünf Prozent im Inland getrunken – und das meist in geringerer Qualität.

Die margenträchtigen Schritte – Rösten, Mahlen, Verpacken, Branding – passieren in Hamburg, Triest oder Seattle. Eine Studie aus den zentralkenianischen Anbaukreisen Embu und Kirinyaga hält fest, dass solche Veredelungsaktivitäten im Land selten sind und die Bauern am vorgelagerten Teil der Kette kaum beteiligt sind. Bezeichnend: Die bestehenden Nassmühlen sind nur zu etwa 30 Prozent ausgelastet.

Hinzu kommt eine fragmentierte Produzentenstruktur. Rund 800.000 Kleinbauern erzeugen über 95 Prozent des kenianischen Kaffees, organisiert in etwa 550 Kooperativen. Die Kette selbst kontrollieren jedoch Händler, Exporteure und Zwischenhändler – mit entsprechenden Machtasymmetrien. Viele Mittelsmänner drücken die Erzeugerpreise, Auszahlungen erfolgen oft nur jährlich oder halbjährlich und verspätet. Wer ein Jahr auf sein Geld wartet, investiert nicht in bessere Pflanzen oder eigene Verarbeitung.

Die Produktivität bleibt das stille Drama: Im Schnitt ernten Bauern nur zwei bis drei Kilogramm Kirschen pro Baum – bei einem Potenzial von über 30 Kilogramm. Überalterte Plantagen, teurer Dünger, Klimavariabilität und schwacher Kreditzugang verschärfen die Lage. Zwischen 2020 und 2024 schrumpfte die Anbaufläche von 112.000 auf 105.000 Hektar, vor allem wegen lukrativerer Wohnbebauung rund um Nairobi.