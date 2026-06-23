DZ BANK stuft Siltronic auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Aktie vom SDax in den MDax aufgestiegen sei, bringe positive Effekte mit sich, weil die Wahrnehmung bei institutionellen Investoren steige, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Siltronic sei strategisch gut positioniert und der einzige westlich ansässige Wafer-Hersteller unter den Top 5. Das neue Kursziel reflektiere einen Mix aus zwei Bewertungsansätzen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,01 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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