Blue Cap AG: Rekord-Dividende 1,60 € je Aktie – Hauptversammlung beschließt
Rekord-Dividende, erfolgreiche Verkäufe und neue Zukäufe: Blue Cap nutzt starke Liquidität, um das Portfolio auszubauen und die nächste Wachstumsphase einzuleiten.
Foto: Blue Cap AG
- Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von insgesamt 1,60 Euro je Aktie (bestehend aus 0,65 Euro Basis- und 0,95 Euro Sonderdividende).
- 64,7 % des stimmberechtigten Grundkapitals waren vertreten; sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen.
- Grundlage der Sonderausschüttung ist die erfolgreiche Veräußerung der Portfoliogesellschaft con‑pearl im Geschäftsjahr 2025.
- Ein Teil der Verkaufserlöse wurde Anfang 2026 in die Akquisition der Janoschka AG investiert, die das Portfolio strategisch erweitert.
- Blue Cap verfügt weiterhin über hohe Liquidität und sieht dadurch erheblichen Handlungsspielraum für wertsteigernde Akquisitionen und das nächste Wachstumskapitel.
- Kurzprofil: Blue Cap (gegründet 2006, München) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, hält meist Mehrheitsanteile an sechs mittelständischen B2B-Unternehmen (ca. 2.000 Mitarbeitende) und ist u. a. an Scale/Frankfurt gelistet (ISIN DE000A0JM2M1).
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Blue Cap ist am 23.06.2026.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,65 % im
Minus.
-1,52 %
+0,26 %
-2,51 %
+8,99 %
+7,18 %
-13,39 %
-26,52 %
+235,93 %
+648,46 %
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