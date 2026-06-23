Das Ende des Fed-Puts: Was Warsh für Aktien, Zinsen und Dollar bedeutet

Die Federal Reserve (Fed) hat einen neuen Chef: Kevin Warsh. Und der legte vergangenen Mittwoch gleich mächtig los.

Was erwartet wurde: Der Leitzins blieb unverändert. Das war aber auch schon das Einzige, was berechenbar blieb. Denn Warsh krempelt die US-Notenbank mächtig um. Es geht um nichts Geringeres als die grundlegende Neuausrichtung der Fed und die Abkehr von der marktstützenden Geldpolitik der vergangenen 15 Jahre. Eine eher lockere Geldpolitik ist damit vom Tisch.

Damit will er die Zentralbank wieder mehr in ihre klassische Rolle führen: Der Inflationsbekämpfung und Preisstabilität. Auf die Frage nach seinen Zinsprognosen erklärte Kevin Warsh während der Pressekonferenz, er werde keine abgeben.