Crasht er den Markt?
Das Ende des Fed-Puts: Was Warsh für Aktien, Zinsen und Dollar bedeutet
Die Fed bekommt unter Kevin Warsh ein neues Gesicht – und die Märkte verlieren womöglich ihr wichtigstes Sicherheitsnetz. Werden die Zinsen jetzt erhöht?
Die Federal Reserve (Fed) hat einen neuen Chef: Kevin Warsh. Und der legte vergangenen Mittwoch gleich mächtig los.
Was erwartet wurde: Der Leitzins blieb unverändert. Das war aber auch schon das Einzige, was berechenbar blieb. Denn Warsh krempelt die US-Notenbank mächtig um. Es geht um nichts Geringeres als die grundlegende Neuausrichtung der Fed und die Abkehr von der marktstützenden Geldpolitik der vergangenen 15 Jahre. Eine eher lockere Geldpolitik ist damit vom Tisch.
Damit will er die Zentralbank wieder mehr in ihre klassische Rolle führen: Der Inflationsbekämpfung und Preisstabilität. Auf die Frage nach seinen Zinsprognosen erklärte Kevin Warsh während der Pressekonferenz, er werde keine abgeben.
Weniger Kommunikation, weniger Orientierung, mehr Fokus auf Inflation: Was bedeutet der neue Kurs für Aktien, Zinsen, US-Dollar und Anleger? DAS hört ihr in unserem Podcast! Wir sprechen über die neue Fed-Ära, Trumps Erwartungen und die Frage, ob der berühmte Fed-Put jetzt Geschichte ist.
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