Selenskyj fährt nicht zu Wiederaufbaukonferenz nach Polen
Für Sie zusammengefasst
- Selenskyj sagt Reise nach Danzig wegen Streit ab
- Grund ist eskalierender Geschichtsstreit mit Polen
- Swyrydenko leitet ukrainische Delegation in Kiew
Foto: Siarhei - 356130783
KIEW (dpa-AFX) - Wegen eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zu einer Wiederaufbaukonferenz nach Danzig (Gdansk). Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko teilte in Kiew mit, dass sie die ukrainische Delegation leiten werde./fko/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen