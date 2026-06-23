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    JU-Politiker Reddig

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    'Tragfähiger Generationenvertrag'

    Für Sie zusammengefasst
    • Reddig fordert schnelle Umsetzung der Empfehlungen
    • Reddig gehört zu 13 Mitgliedern der Kommission
    • Generationenvertrag, Schwedenrente sichern Renten
    JU-Politiker Reddig - 'Tragfähiger Generationenvertrag'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion, Pascal Reddig, hat wie Kanzler Friedrich Merz eine unveränderte Umsetzung der Empfehlungen der Rentenkommission gefordert. "Die Kommission hat den Weg geebnet, jetzt muss die Bundesregierung das Gesamtpaket schnell eins zu eins umsetzen", sagte der CDU-Politiker in Berlin. Er gehört zu den 13 Mitgliedern der Rentenkommission, die die 33 Reformvorschläge erarbeitet haben.

    Im vergangenen Herbst hatte sich die von Reddig geleitete Junge Gruppe der CDU/CSU-Fraktion noch gegen das Rentengesetz von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gestemmt, mit dem das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent stabilisiert wurde. Als Konsequenz aus dem Streit wurde Reddig in die Reformkommission aufgenommen. Der Jungen Gruppe gehören 18 Abgeordnete an, die zu Beginn der Legislaturperiode nicht älter als 35 waren.

    Reddig nannte die Kommissionsvorschläge "einen neuen tragfähigen Generationenvertrag", der allen gerecht werde. Eltern und Großeltern würden im Alter verlässlich abgesichert, Kinder und Enkelkinder könnten wieder mit Zuversicht auf ihre Altersvorsorge schauen. "Ein großer Schritt in die Zukunft und ein echter Paradigmenwechsel ist die neue "Schwedenrente"", sagte Reddig. "Damit können die Renten langfristig steigen."/mfi/DP/jha






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