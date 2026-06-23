Miata durchteuft in Sela Creek, Surinam, 63 m mit 1,44 g/t Au und erweitert damit die Goldmineralisierung in der Tiefe

VANCOUVER, British Columbia / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, zusätzliche Bohrergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek („Sela Creek“ oder das „Projekt“) in Suriname bekannt zu geben.

Das Bohrprogramm 2026 bekräftigt weiterhin die Interpretation von Miata, dass es sich bei Sela Creek um ein großes, strukturell kontrolliertes Goldsystem mit mehreren Zentren einer Goldmineralisierung handelt. In Jons Trend konnten durch die bisher tiefste Probebohrung in der Mineralisierungszone fünf bekannte Gangzonen erfolgreich um 50 Meter neigungsabwärts bis in eine vertikale Tiefe von 250 m erweitert werden. Das Unternehmen entdeckte zudem eine weitere Zone unterhalb der zuvor modellierten Goldmineralisierung. Sämtliche dieser Gangzonen bleiben in der Tiefe offen. Das Bohrloch ergab über mehrere Gangzonen hinweg einen breiten Abschnitt von 63 m mit 1,44 g/t Au. In Big Berg ergaben weitere Step-out-Bohrungen sowohl breite wie auch höhergradige Abschnitte 400 m in Richtung Südwesten in Streichrichtung von Jons Trend. Die geologischen Daten deuten weiterhin darauf hin, dass sich Jons Trend und Big Berg in einem einzigen mineralisierten Korridor mit einer Streichlänge von 1.300 m fortsetzen.

Highlights:

26DDH-JT-016 erweiterte Jons Trend bis in eine vertikale Tiefe von 250 m; damit wurde die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität über fünf bekannte Gangzonen hinweg bestätigt und eine tiefere Goldzone unterhalb des bisherigen geologischen Modells entdeckt.

Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen, wobei im Rahmen der laufenden Bohrungen die Ausdehnung in die Tiefe, die Kontinuität und die potenzielle Erweiterung der Streichlänge untersucht werden.

26DDH-JT-016 durchteufte:

63,0 m mit 1,44 g/t Au ab 167,0 m, einschließlich: 4,0 m mit 1,85 g/t Au 4,0 m mit 4,41 g/t Au 8,61 m mit 2,48 g/t Au

4,50 m mit 1,07 g/t Au ab 16,5 m

5,29 m mit 1,56 g/t Au ab 265,0 m

26DDH-BB-009 und 26DDH-BB-010 wurden als Step-outs von ca. 20 m von den mineralisierten Abschnitten in 26DDH-BB-003 und 26DDH-BB-004 ausgeführt und erweiterten die interpretierte Streichlänge und die Kontinuität der Neigung der mineralisierten Zonen in Big Berg. 26DDH-BB-009 durchteufte: 7,2 m mit 1,13 g/t Au ab 104,3 m 33,0 m mit 1,03 g/t Au ab 149,5 m, einschließlich : 8,0 m mit 2,91 g/t Au 26DDH-BB-010 durchteufte: 9,25 m mit 3,10 g/t Au ab 71,0 m, einschließlich : 6,35 m mit 4,17 g/t Au

Die Ergebnisse bekräftigen die Annahme, dass Jons Trend ein strukturell kontrolliertes Goldsystem ist, in dem sich wiederholende Mineralisierungszonen lagern, die in der Tiefe zu breiteren mineralisierten Zonen zusammenlaufen.

Mit den Bohrungen wird weiterhin die potenzielle Verbindung zwischen Jons Trend und Big Berg definiert, die zusammen einen breiten mineralisierten Korridor mit einer Streichlänge von ca. 1.300 m darstellen könnten.

In Sela Creek sind weiterhin zwei Bohrgeräte im Einsatz, wobei in Jons Trend und Puma East weitere Bohrungen durchgeführt werden.

„JT-016 stellt eines der wichtigsten Bohrlöcher dar, die wir in Sela Creek bisher gebohrt haben“, sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata Metals. „Es erweiterte fünf bekannte mineralisierte Gangzonen, identifizierte eine neue tiefere Zone unterhalb unseres bestehenden geologischen Modells und ergab einen breiten Abschnitt von 63 m mit 1,44 g/t Au. Mit dem Bohrloch erweiterte sich die Ausdehnung neigungsabwärts um 50 m und die wahre Tiefe des Systems auf 250 m. Das Ergebnis veranschaulicht, dass das System vertikal weiter wächst und für eine weitere Erweiterung offen bleibt.“

„Auch Big Berg liefert weiterhin vielversprechende Ergebnisse und weist zunehmend ähnliche Merkmale wie Jons Trend auf, unter anderem sich wiederholende Mineralisierungszonen und eine starke Kontinuität. Zusammengenommen veranschaulichen diese Ergebnisse unsere Einschätzung, dass in Sela Creek ein umfangreicher Mineralisierungskorridor mit mehreren Zentren einer Goldmineralisierung und erheblichem Raum für weiteres Wachstum lagert.“

Abbildung 1. Schematische Karte von Jons Trend und Big Berg mit Kennzeichnung der geologischen Schnittlinien (Abbildungen 2 bis 3).

Bohrungen in Jons Trend:

26DDH-JT-016 war darauf ausgelegt, den bisher tiefsten untersuchten Teil des Systems von Jons Trend zu erkunden und die Goldmineralisierung in die Tiefe zu erweitern. Hervorzuheben sind die Ergebnisse eines breiten mineralisierten Abschnitts, der als tiefere Projektion von zwei mächtigen Gangzonen interpretiert wird, die in der Tiefe zu einem durchgehenden mineralisierten Abschnitt zusammenlaufen:

63,0 m mit 1,44 g/t Au ab 167,0 m, einschließlich: 4,00 m mit 4,41 g/t Au und 8,61 m mit 2,48 g/t Au 2,80 m mit 3,49 g/t Au



Der breite Abschnitt wird derart interpretiert, dass er das Zusammenlaufen mehrerer mineralisierter Gangzonen neigungsabwärts darstellt, die zuvor als separate Strukturen in höherer Lage des Systems modelliert worden waren. Diese Beobachtung stützt das sich abzeichnende geologische Modell, nach welchem einzelne mineralisierte Zonen und subparallele Scherzonen mit hoher Scherbelastung möglicherweise zu breiteren mineralisierten Hüllen in der Tiefe ineinanderfließen.

Bei den Bohrungen wurde auch die neu identifizierte tiefere Gangzone unterhalb des früheren geologischen Modells durchteuft:

5,29 m mit 1,56 g/t Au ab 265,0 m

Dieser tiefere Anschnitt liegt außerhalb des früheren geologischen Modells und stellt eine neue Mineralisierungszone in der Tiefe dar. Insgesamt wird Bohrloch DDH-JT-016 derart interpretiert, dass es fünf bestehende Gangzonen neigungsabwärts erweitert und eine neue, tiefere Zone identifiziert hat, was die Kontinuität und das Größenpotenzial von Jons Trend bekräftigt. Die mineralisierten Zonen sind in der Tiefe weiterhin offen, wobei die laufenden Bohrungen darauf ausgelegt sind, die Tiefe, die Kontinuität und die potenziellen Erweiterungen der Streichlänge von Jons Trend weiter zu erkunden.

Abbildung 2. Querschnitt des Zentrums von Jons Trend (A-A’ in Abbildung 1) mit Bohrloch 26DDH-JT-016 und den modellierten Gangzonen. Alle Gangzonen bleiben in der Tiefe offen.

Bohrungen in Big Berg:

Big Berg etabliert sich weiterhin als größer werdendes zweites Mineralisierungszentrum innerhalb des Sela-Creek-Systems. In Big Berg wurden die Bohrlöcher 26DDH-BB009 und 26DDH-BB010 als Step-outs von ca. 20 m von den bisher gemeldeten Bohrlöchern BB-003 und BB-004 ausgeführt. Mit den Bohrlöchern sollte die Kontinuität in Streichrichtung und neigungsabwärts von den bekannten mineralisierten Gangzonen untersucht werden.

Bohrloch 26DDH-BB-009 durchteufte:

7,2 m mit 1,13 g/t Au ab 104,3 m

33,0 m mit 1,03 g/t Au ab 149,5 m, einschließlich: 8,0 m mit 2,91 g/t Au



Bohrloch 26DDH-BB010 durchteufte:

9,25 m mit 3,10 g/t Au ab 71,0 m, einschließlich: 6,35 m mit 4,17 g/t Au



Abbildung 3. Querschnittansicht von Big Berg (B-B’ in Abbildung 1) mit den Bohrlöchern 26DDH-BB-009 und 010. Big Berg weist ähnliche geologische Merkmale wie Jons Trend auf.

Zusammen veranschaulichen diese Bohrlöcher das Spektrum der Mineralisierungstypen, die sich in Big Berg entwickeln. 26DDH-BB-009 unterstreicht das Potenzial für breitere Zonen der Goldmineralisierung und zeichnet sich durch gefaltete Gänge und Sulfide im Wirtsgestein aus, während 26DDH-BB-010 eine höhergradige Mineralisierung in konzentrierten Abschnitten aufweist, die mit scherungsgebundener Gangbildung vergesellschaftet sind. Beide Bohrlöcher weisen eine starke gebänderte Alteration auf, unter anderem Silifizierung, Biotit, ± weißen Glimmer und Chlorit, was dem in Jons Trend festgestellten Mineralisationstyp entspricht.

Bei den Bohrungen von 2026 in Big Berg wurden in zehn Bohrlöchern neun separate mineralisierte Zonen durchteuft, was die Interpretation eines robusten und sich erweiternden Mineralisierungssystems mit signifikantem Potenzial für weiteres Wachstum unterstützt. Miata untersucht weiterhin die potenzielle Verbindung zwischen Big Berg und Jons Trend, wobei die bisherigen Ergebnisse darauf hindeuten, dass Big Berg ein wachsendes, parallel verlaufendes Mineralisierungszentrum innerhalb desselben größeren goldhaltigen strukturellen Korridors ist.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 führte Miata in Sela Creek Bohrungen über ca. 10.300 Meter in mehreren Zielgebieten durch, unter anderem in Jons Trend, Big Berg, Puma West, Puma East, Stranger, Cambior und Golden Hand. Die Ergebnisse für mehrere vor kurzem fertig gestellten Bohrlöcher stehen noch aus.

Insbesondere blieben die Gehalte und Mächtigkeiten bei der vertikalen Erweiterung des Systems erhalten, was die Zuversicht im Hinblick auf die Kontinuität und das Größenpotenzial von Jons Trend stärkt.

Tabelle 1. Neueste Goldanalyseergebnisse

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ziel wahre Mächtigkeit (m) 26DDH-JT-016 16,5 21 4,5 1,07 Jons Trend sap und 57 57,78 0,78 0,65 0,6 und 111 117 6 0,75 4,9 und 129 130 1 0,54 0,9 und 134 136,4 2,4 0,67 2,3 und 149 161,1 12,1 0,69 11,4 einschließlich 155 156 1 2,09 0,9 und 167 230 63 1,44 54,6 einschließlich 169 170 1 2,69 0,9 einschließlich 173 177 4 1,85 3,5 einschließlich 184 188 4 4,41 3,5 einschließlich 198 199 1 5,78 1,0 einschließlich 205,39 214 8,61 2,48 8,3 einschließlich 217,2 220 2,8 3,49 2,7 einschließlich 228 230 2 2,94 1,9 und 248,5 249,41 0,91 3,43 0,9 und 254 256 2 0,58 1,9 und 265 270,29 5,29 1,56 5,1 und 278,21 281 2,79 0,60 2,7 26DDH-JT-017 58,53 60 1,47 3,75 Jons Trend 1,2 und 170 171,5 1,5 0,58 0,8 und 173 174,34 1,34 0,56 0,7 und 183 184,5 1,5 0,59 0,8 und 189 190,5 1,5 0,57 0,8 und 193,5 197 3,5 1,15 2,2 einschließlich 193,5 195,35 1,85 1,95 1,2 und 206,32 207,5 1,18 0,69 0,8 und 274 276 2 0,62 1,3 26DDH-JT-018 24,55 25,55 1 0,60 Jons Trend 0,5 und 57,3 63,5 6,2 0,50 3,1 und 105,3 109,6 4,3 0,62 2,5 einschließlich 106,3 107,3 1 1,36 0,6 und 140,5 143,5 3 0,51 1,9 und 183,5 185 1,5 0,50 1,0 26DDH-BB-009 35,5 40,5 5 0,82 Big Berg 4,7 und 83,5 85 1,5 0,67 1,4 und 104,3 111,5 7,2 1,13 7,0 einschließlich 107,1 108,1 1 3,53 1,0 und 118 123,15 5,15 0,95 5,0 einschließlich 120 121 1 3,05 1,0 und 129,55 131 1,45 1,67 1,3 und 149,5 182,5 33 1,03 29,9 einschließlich 151 154,3 3,3 1,07 3,0 einschließlich 163,5 171,5 8 2,91 7,3 26DDH-BB-010 71 80,25 9,25 3,10 Big Berg 5,9 einschließlich 72,65 79 6,35 4,17 4,1

Tabelle 2. Aktualisierte Informationen zu den Bohrlochstandorten

Bohrloch-Nr. Easting* Northing Höhenlage (m) Azimut** Neigung Länge (m) 26DDH-JT-016 754,832 418,085 106 348 -55 300,17 26DDH-JT-017 755,245 417,751 113 353 -48 278,62 26DDH-JT-018 755,257 417,897 114 350 -65 210,30 26DDH-BB-009 755,693 417,504 112 355 -53 188,60 26DDH-BB-010 755,620 417,511 112 355 -48 177,42

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)

Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm Gold pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t Gold wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nikki McEachnie

Director of Investor Relations

nikki@miatametals.com

1-778-486-1500

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Die Miata Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 0,257EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

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