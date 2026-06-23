GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 52 auf 46 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Branchendaten zeigten durchwachsene Trends im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brooke Roach am Dienstag. Die Fußball-WM sei derweil ein Test der aufgefrischten Markenstrategie des Sportartikelkonzerns./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 37,30EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Brooke Roach

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 52

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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