ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Siltronic auf 90 Euro - 'Halten'
- DZ Bank erhöht Kursziel Siltronic auf 90 Euro
- Einstufung bleibt Halten trotz Kurszielanhebung
- Aufstieg in MDax stärkt Wahrnehmung bei Investoren
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Aktie vom SDax in den MDax aufgestiegen sei, bringe positive Effekte mit sich, weil die Wahrnehmung bei institutionellen Investoren steige, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Siltronic sei strategisch gut positioniert und der einzige westlich ansässige Wafer-Hersteller unter den Top 5. Das neue Kursziel reflektiere einen Mix aus zwei Bewertungsansätzen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 89,70 auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,20 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -19,46 %/+15,21 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 90 Euro
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