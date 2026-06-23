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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Siltronic auf 90 Euro - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank erhöht Kursziel Siltronic auf 90 Euro
    • Einstufung bleibt Halten trotz Kurszielanhebung
    • Aufstieg in MDax stärkt Wahrnehmung bei Investoren
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Siltronic auf 90 Euro - 'Halten'
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Aktie vom SDax in den MDax aufgestiegen sei, bringe positive Effekte mit sich, weil die Wahrnehmung bei institutionellen Investoren steige, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Siltronic sei strategisch gut positioniert und der einzige westlich ansässige Wafer-Hersteller unter den Top 5. Das neue Kursziel reflektiere einen Mix aus zwei Bewertungsansätzen./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 89,70 auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -19,46 %/+15,21 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 90 Euro



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    Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SILTRONIC AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Siltronic: Diskussionen drehen sich um die jüngste Kapitalerhöhung (neue Aktien zu 91€) mit Verwässerungs- und Vertrauensverlusten, ambitionierte Bewertung, Hoffnung auf Nachfrageboom durch KI/Wafer-Engpässe, Zweifel an fundamentaler Erholung im Halbjahresbericht und damit verbundenes Kursrisiko sowie Übernahme-/HAL-Spekulationen (Meldeschwelle ~20%).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

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