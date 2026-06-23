GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem eher unspannenden Bericht zum zweiten Quartal, wie er am Montag schrieb. Der Laborzulieferer dürfte konservativ bleiben, und seine Jahresziele nicht erhöhen. Die Aktie sei historisch betrachtet relativ teuer. Quigley präferiert die Anteilsscheine der Tocher Sartorius Stedim Biotech./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 214,5EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 229

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar