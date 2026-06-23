Europas Börsen sacken ab – Chipwerte brechen ein, Gold fällt, Öl erholt sich

Die europäischen Aktienmärkte haben im Mittagshandel am Dienstag klare Verluste verzeichnet. Neben Gewinnmitnahmen an den asiatischen Handelsplätzen richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Iran sowie auf wichtige Tech-Konzerne.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der deutsche Leitindex DAX fällt im Xetra-Handel aktuell (13:15 Uhr) um 1,2 Prozent zurück auf 24.841 Punkte, nachdem er am Montag im Tagesverlauf noch bis auf 25.176 Punkte klettern konnte.

"Die Schwäche der Technologieaktien weltweit beunruhigt die Anleger, während neue Impulse aus den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran fehlen", erklärte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Der DAX gerät unter dieselbe Welle an Gewinnmitnahmen, die auch Asien und die US-Börsen erfasst hat."

Gößter DAX-Verlierer ist Siemens Energy mit 5,5 Prozent Abschlag, gefolgt von Infineon mit 5,3 Prozent Minus, belastet durch die Kurseinbrüche asiatischer Chip-Werte. Hochtief und Volkswagen zählen ebenfalls zu den Verlierern und büßen 5,1 beziehungsweise 2,5 Prozent ein. Unter den Gewinnern befinden sich SAP und Deutsche Telekom.

Die paneuropäischen Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx 600 büßen im Mittagshandel 1,2 und 1,0 Prozent ein.

US-Handel: Futures signalisieren weitere Verluste

An der Wall Street zeichnet sich nach dem schwachen Wochenauftakt eine Ausweitung der Verluste ab. Die US-Futures präsentieren sich mit klaren Abschlägen, wobei vor allem Technologiewerte im Minus notieren.

"Ein Renditeanstieg bei zehnjährigen US-Staatsanleihen auf über 4,5 Prozent wirkt wie Blei auf hoch bewertete Technologieaktien", erklärte Stephan Kemper, Chief Investment Strategist, Wealth Management BNP Paribas. "Die Luft für weitere Kursfantasien wird merklich dünner."

Dow Jones Futures: Sinken um 0,5%.

S&P 500 Futures: Fallen um 1,4%.

Nasdaq 100 Futures: Verlieren um 2,8%.

Während Big-Tech am Vortag belastete, zeigten sich Chipwerte wie AMD (+2,7%), Intel (+5,2%) und Micron (+6,8% vor den Zahlen) resilienter. Zudem startet heute das viertägige Rabattevent "Amazon Prime Day", welches im Fokus des Einzelhandels steht. Der US-Kommunikations- und Technologiesektor erlebte am Montag einen herben Dämpfer (der S&P Communication Services Index verlor fast 4%). Schwergewichte wie Alphabet (-5%), Netflix (-6%) und Meta gaben deutlich nach.

Zudem brach die Aktie von SpaceX nach einer Post-IPO-Rallye den dritten Tag in Folge ein (-16%).

Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Konflikts laufen auf technischer Ebene in der Schweiz weiter. Beide Seiten berichten von Fortschritten in der ersten Runde, allerdings gibt es noch Unstimmigkeiten im Detail. US-Vizepräsident JD Vance erklärte, der Iran habe zugestimmt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land zu lassen. Teheran widersprach dieser Darstellung jedoch teilweise.

Die USA haben eine 60-tägige Ausnahmeregelung (Waiver) erteilt, die den Verkauf von iranischem Öl und Erdölprodukten erlaubt. Dies gilt als wirtschaftliche Lebensader für Teheran, um die produktiven Gespräche fortzuführen.

Asien: Gewinnmitnahmen auf Rekordniveau

An den asiatischen Börsen zeigte sich am Dienstag ein Bild der Ernüchterung. Obwohl der US-Halbleiterindex SOX nach der Feiertagspause am Montag einen neuen Höchststand markierte, konnte diese Dynamik nicht auf Asien überspringen.

Japan & Südkorea: An den Börsen in Tokio und Seoul kam es zu spürbaren Gewinnmitnahmen. Da sich beide Märkte zuletzt auf Rekordniveau bewegten, nutzten Investoren die Gelegenheit, um Gewinne zu sichern. Diese negative Stimmung dämpft auch den europäischen Marktstart. Der Nikkei 225 verlor bis Handelsschluss 3,6 Prozent, während der Kospi sogar um 10 Prozent einbrach, angeführt von Verlusten bei Samsung Electronics und SK Hynix, die jeweils mehr als 12 Prozent einbrachen.

Im Laufe der Woche warten Anleger gespannt auf:

Quartalszahlen: Heute berichten unter anderem FedEx und der KI-Chiphersteller Cerebras Systems (erste Zahlen nach dem Börsengang im Mai). Morgen folgt Micron.

Makrodaten: Am Donnerstag wird der PCE-Deflator für Mai veröffentlicht – das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve.

Rohstoffe

Rohöl: Die Ölpreise konnten ihre anfänglichen Verluste am Dienstag aufholen. Am Montag waren die Notierungen aufgrund der Fortschritte in den US-Iran-Gesprächen um über 3 Prozent eingebrochen. Am Morgen notieren die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI nahezu unverändert. Das erhöhte Angebot aus der Golfregion (u.a. Exportumgehungen der VAE und Kuwaits sowie über 30 Millionen Barrel iranischer Exporte in der Vorwoche) deckelt das Aufwärtspotenzial.

Gold: Präsentiert sich in einem vorsichtigen Umfeld ebenfalls schwächer und büßt am Tagesmarkt 1,5 Prozent ein. "Die Neubewertung durch die Fed sowie die robusten US-Konjunkturdaten haben maßgeblich zum Rückgang des Goldpreises beigetragen", erklärte Michael Hsueh, Edelmetall-Analyst der Deutschen Bank in Singapur. "Dieses neue 'Problem' wurde deutlich, als sich der Goldpreis im vergangenen Monat vom Ölpreis abkoppelte. Unser revidiertes Basisszenario geht davon aus, dass der Goldpreis im vierten Quartal 4.800 USD/oz erreichen wird."

Devisen

Der Devisenmarkt zeigt sich stabil. Der US-Dollar bewegt sich in engen Bandbreiten, da die Händler im Zuge der US-Iran-Gespräche das Risiko neu bewerten, gleichzeitig aber die Zinswende der Fed im Auge behalten. Der Euro fällt um 0,25 Prozent auf 1,1399 US-Dollar. Bitcoin fällt 2,9 Prozent auf 62.490 US-Dollar, Ether büßt 4,1 Prozent ein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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