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    AKTIE IM FOKUS

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    Signify verlieren zweistellig - Dividendenpolitik enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Signify Aktien fallen fast 18 Prozent auf Jahrestief
    • Mittelfristziele 2029 über Markt und Dividende gekappt
    • Anleger skeptisch wegen Dividende und schwachem Kurs
    AKTIE IM FOKUS - Signify verlieren zweistellig - Dividendenpolitik enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Signify sind am Dienstag um fast 18 Prozent eingebrochen und haben sich wieder ihrem Jahrestief vom März bei rund 17 Euro angenähert. Der Hersteller für Lichttechnik gab zum Kapitalmarkttag Mittelfristziele für das Jahr 2029 bekannt und kappte gleichzeitig seine Dividendenprognose.

    Die Ziele lägen zwar über dem Marktkonsens, die Dividendenpolitik komme aber nicht gut an, schrieb Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs. Die für die Zukunft avisierte Ausschüttungsquote vom regulären Überschuss liege sowohl unter ihrer Prognose als auch den Markterwartungen. Die Dividendenrendite sei zwar noch relativ üppig, die Niederländer würden aber vorsichtiger, was die Anleger gerade angesichts der durchwachsenen geschäftlichen Erfolgsbilanz kritisch sähen.

    Die Aktien von Signify hatten sich tags zuvor gerade wieder auf Vorjahresjahresniveau zurück gearbeitet, nun ist die Kursbilanz für 2026 wieder sehr schwach./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Signify Aktie

    Die Signify Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,38 % und einem Kurs von 17,82 auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Signify Aktie um -14,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Signify bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..

    Signify zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5000 %.





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