Halbleiter-Crash: Aktien von Chipherstellern auf Talfahrt

Ein Abgang bei Google DeepMind lässt die Alphabet-Aktie abstürzen: Der Nobelpreisträger John Jumper wechselt zu Anthropic.

Bereits am Montag ging ein Rauschen durch den Markt, als Alphabet seinen größten Tagesverlust aller Zeiten hinnehmen musste. 225 Milliarden US-Dollar verlor die Google-Muttergesellschaft laut Dow Jones Market Data an Börsenwert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zugleich wachsen die Bedenken hoher KI-Investitionen von Hyperscalern angesichts steigender Kreditkosten. Und folgerichtig wendet sich am Dienstag auch das Sentiment für den Halbleitermarkt: Chiphersteller-Aktien verlieren zweistellig. Die Anleger nehmen Gewinne mit.

Micron, das am Mittwoch seine Geschäftszahlen präsentiert, verliert im frühen Handel bis zu 10 Prozent.

"Diese Entwicklung sieht eher nach einer stimmungsbedingten Korrektur aus als nach einer fundamentalen Veränderung der KI- und Gewinnentwicklung, aber sie verdeutlicht, wie abhängig die Marktführerschaft von einer relativ kleinen Gruppe wachstumsorientierter Geschichten geworden ist", sagte Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei Capital.com. gegenüber Reuters.

Fundametal sind aber auch viele Aktien der Branche überbewertet. Die implizite Volatilität für Optionen auf Micron ist inzwischen im hohen zweistelligen beziehungsweise für kurze Laufzeiten im dreistelligen Bereich. Das erinnert an ein Meme-Aktien-Niveau.

Hinzu kommt die Aussicht auf steigende Zinsen. Händler erwarten laut dem FedWatch Tool der CME Group, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Kreditkosten bis Dezember um insgesamt 50 Basispunkte anheben wird, da die Anleger eine restriktive Geldpolitik unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh einpreisen.

Nach einer starken Rallye zu Beginn dieses Quartals sind die Bedenken hinsichtlich überzogener Bewertungen bei KI-bezogenen Aktien mehr denn je präsent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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