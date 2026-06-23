BERLIN (dpa-AFX) - Auch zehn Jahre nach dem Referendum zum Austritt aus der EU bedauert die AfD, dass die Briten die EU mit dem Brexit verlassen haben. "Das ist bedauernswert, dass wir die Briten verloren haben", sagte Bernd Baumann, erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, in Berlin. "Die gehören zu Europa eigentlich dazu." Auf die Frage nach Lob der AfD für den Brexit in der Vergangenheit beteuerte Baumann: "Also diesen Brexit haben wir gar nicht sozusagen bejubelt oder sonst irgendwas".

"Wir sind die mit Abstand größten Europafreunde", betonte Baumann. Es gebe jedoch einen Unterschied zwischen der EU und Europa. "Das eine ist die EU, das heißt eine Organisation innerhalb Europas, die wir für ineffizient und nicht funktionsfähig halten und die wir im Kern ändern wollen. Das andere ist Europa. Europa, die europäischen Völker, die europäischen Nationen. Wir sind Europäer." Man sei weder Europagegner noch europafeindlich, sagte Baumann.