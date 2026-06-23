Bitcoin fällt auf Zwei-Wochen-Tief
- Bitcoin fällt deutlich, erreicht Zweiwochen-Tief
- Intraday bei 61.860 USD, Mittag bei 62.200 USD
- Technologiewerte-Einbruch belastet Kryptowährungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag deutlich gefallen und hat den tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung litt unter zum Teil starken Kursverlusten bei Technologiewerten. Dies habe allgemein riskantere Anlagen belastet, zu denen auch die Kryptowährungen zählen.
Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Bitcoin zeitweise bei 61.860 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem 11. Juni. Im Mittagshandel stand der Kurs wieder etwas höher bei 62.200 Dollar. Das sind immer noch fast drei Prozent weniger als am Vortag. Auch andere Kryptowährungen wie Ether gaben deutlich nach.
Am Markt wurden die Kursverluste mit einem Einbruch bei Technologieaktien erklärt, der am Montag an den US-Börsen begann und sich am Dienstag an den Börsen in Asien fortsetzte. Betroffen waren Werte aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI), darunter auch Aktien von SpaceX , dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, das erst Anfang des Monats einen Rekord-Börsengang absolvierte.
Der Bitcoin wird "einmal mehr von der Schwäche der Technologiewerte in Mitleidenschaft gezogen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen. Generell rückten am Markt Fragen nach den technischen Möglichkeiten von KI etwas in den Hintergrund. Dagegen werden nach Einschätzung des Marktexperten Steven Innes folgende Fragen stärker beachtet: "Wer verdient am Ende das Geld? Wer finanziert den Aufbau der Produktion? Und wer bezahlt die Zinsrechnung, wenn sich die Technik erst später rentiert, als es der Markt erwartet?"/jkr/jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 62.499 auf CryptoCompare Index (23. Juni 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -29,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Soso, es geht also in der heutigen Plauderrunde um Visionen, Unterstützung eines höheren Ziels usw..
Endlich sinken mal die Kurse in SpaceX um einige Prozent wieder ab. Nach dem Blitzstart ab der Emission sind das gesunde Gegenbewegungen. Man kann jetzt langsam einen Nachkauf erwägen, natürlich nur wenn man an die langfristige Story glaubt. Wer nicht daran glaubt muss bis zu Kursen von 60 warten, wenn sie denn je kommen, und wird selbst dann nur vorsichtig kaufen, um 5 oder 10 Dollar höher sofort wieder abzustoßen.
gibt es eigentlich irgendeine Aktie, bei der du nicht nur am Nörgeln bist? Ob Nike, Puma oder jetzt SpaceX – egal um welches Unternehmen es geht, von dir liest man fast ausschließlich negative Kommentare.
Kann man dir überhaupt irgendetwas recht machen, oder hast du das Prinzip Börse nicht verstanden? An der Börse gibt es nun einmal Chancen und Risiken. Wer ausschließlich das Negative sieht, wird vermutlich an keiner Aktie Freude haben.