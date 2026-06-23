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    Bitzero erweitert Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern mit einer Reservierungsvereinbarung für neuen Standort in Finnland

    Bitzero erweitert Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern mit einer Reservierungsvereinbarung für neuen Standort in Finnland
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Landreservierung stellt einen weiteren Schritt in der langfristigen Strategie des Unternehmens dar, nachhaltige Energie- und Infrastrukturkapazitäten für die Entwicklung von Rechenzentren und High-Performance-Computing-Anwendungen (HPC) aufzubauen

     

    Vancouver, BC – 23. Juni 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB:000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter nachhaltiger Infrastruktur für High-Performance-Computing-(HPC-) und KI-Rechenzentren, hat heute bekannt gegeben, dass es sich eine Reservierung von rund 33 Hektar Land in Finnland gesichert hat, wodurch es sein Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern weiter ausbaut.

     

    Die Reservierung stellt einen weiteren Schritt bei Bitzeros laufender Landerschließung und seiner Infrastrukturstrategie dar, während das Unternehmen eine langfristige Plattform aufbaut, um das Wachstum von Hyperscale-, HPC- und Rechenzentren der nächsten Generation in den nordischen Ländern zu unterstützen. Ausgehend von aktuellen Planungsannahmen soll die erste Phase des Standorts eine Kapazität von bis zu 60 MW unterstützen, was Bitzero einen weiteren potenziellen Weg zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeiten im Lauf der Zeit bietet.

     

    Gemäß der Reservierungsvereinbarung mit einer lokalen Gemeinde in Finnland wurde das Land für einen Zeitraum von sechs Monaten reserviert. Während der Reservierungsphase möchte Bitzero sein Ökosystem in Finnland nutzen, um Engineering-Tätigkeiten und elektrische Anschlüsse voranzubringen und Infrastrukturmaßnahmen mit langer Vorlaufzeit, die für die zukünftige Entwicklung des Standorts nötig sind, zu identifizieren. Der Standort profitiert außerdem von einer 110kV-Übertragungsleitung, die durch das Grundstück verläuft und für das Unternehmen ein wichtiger Faktor bei der weiteren Prüfung effizienter und skalierbarer Stromversorgungsmöglichkeiten ist. Die Bedingungen und Konditionen einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb oder die Pacht des Standorts werden in einer anschließenden Pressemitteilung veröffentlicht, sobald diese endgültig vereinbart sind.

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