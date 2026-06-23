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    Wedgemount meldet 62%ige Steigerung der Öl- und Gasförderung

    Wedgemount meldet 62%ige Steigerung der Öl- und Gasförderung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

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    Vancouver, BC / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (FWB: 8H5) („Wedgemount“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen aktuellen operativen Überblick über sein laufendes Programm zur Steigerung der Öl- und Gasförderung im westlichen Zentral-Texas zu geben.

     

    Update zur Förderung

     

    In den vergangenen drei Wochen ist die Gesamtförderleistung um 62 % auf durchschnittlich 203 BOEPD gestiegen (Durchschnitt der letzten sieben Tage). Der aktuelle Fördermix setzt sich zu rund 60 % aus Leichtöl und zu 40 % aus Erdgas und Kondensat zusammen. Dieser beachtliche Anstieg ist trotz der Rekordniederschläge und der jüngsten Sturzfluten in unmittelbarer Nähe zu den Betriebsstätten von Wedgemount zu verzeichnen.

     

    Bohrung D-29

     

    Besonders hervorzuheben ist die Steigerung der Förderleistung bei der Bohrung D-29, die in den letzten neun Tagen durchschnittlich 34,2 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD) lieferte, davon 27 Barrel Leichtöl pro Tag (bbl/d). Diese hervorragenden Förderraten wurden erzielt, obwohl das Unternehmen an dieser Bohrung weder Aufwältigungsarbeiten noch eine größere Stimulation mit chemischen Zusätzen durchgeführt hat. Die Bohrung D-29 war sechs Jahre lang nicht produktiv, bevor sie Mitte Juni von Wedgemount wieder in Betrieb genommen wurde. Das Unternehmen ist optimistisch, dass die Förderleistung der Bohrung D-29 nach vollständiger Optimierung auf dem aktuellen Niveau oder sogar darüber gehalten werden kann.

     

    Kommentar der Unternehmensführung

     

    CEO Mark Vanry erklärt: „Die ersten Ergebnisse der Bohrungen seit unserer Finanzierungsrunde im Frühjahr und insbesondere die bemerkenswerte Leistung unserer Bohrung D-29, deren Fördermenge unsere Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen hat, stimmen uns sehr zuversichtlich. Auf den unmittelbar an die Bohrung D-29 angrenzenden Konzessionsflächen befinden sich acht weitere stillgelegte Bohrungen. Wir hoffen daher auch dort auf ähnlich positive Ergebnisse, sobald diese wieder in Betrieb genommen werden. Insgesamt betrachtet, liegen wir seit unserer Finanzierungsrunde im April nach wie vor leicht über unseren internen Förderprognosen.“

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