Horizon Petroleum kündigt Privatplatzierung im Wert von bis zu 4 Millionen $ an

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Calgary, Alberta / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Horizon“) (TSX-V: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) kündigt vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) von bis zu 26.666.667 Einheiten („Einheiten“) von Horizon zum Preis von 0,15 $ pro Einheit an, was einem Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants („Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie zum Preis von 0,25 $ zu erwerben.

Das Emissionsangebot steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot kann Horizon gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange Vermittlungsprovisionen von bis zu 7 % in Form von Barmitteln und bis zu 7 % in Form von Vermittler-Warrants bzw. einer Kombination davon zahlen.

Der Erlös aus dem Emissionsangebot wird für die Durchführung der Workover- und Testbetriebsmaßnahmen bei Bohrung Lachowice 7 zur Bestätigung der Produktivität der Lagerstätte, für die Erschließungsplanungen für Lachowice und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon ist auf die Bewertung und Entwicklung von Erdgasreserven und sauberen Energiequellen spezialisiert, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu stärken. Das Management und Board von Horizon besteht aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter

President & CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke

CFO und Vice President Finance

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