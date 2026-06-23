ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Sartorius auf 229 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Sartorius auf 229
- Eher unspannender Bericht für zweites Quartal
- Bevorzugt Sartorius Stedim Biotech Anteilsscheine
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem eher unspannenden Bericht zum zweiten Quartal, wie er am Montag schrieb. Der Laborzulieferer dürfte konservativ bleiben, und seine Jahresziele nicht erhöhen. Die Aktie sei historisch betrachtet relativ teuer. Quigley präferiert die Anteilsscheine der Tocher Sartorius Stedim Biotech./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 214,3 auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -6,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,03 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +2,52 %/+37,47 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 229 Euro
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Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.