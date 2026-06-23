Goldman senkt Ziel für Sartorius auf 229 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 214,3 auf Tradegate (23. Juni 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -6,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,03 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +2,52 %/+37,47 % bedeutet.