Advanced Gold Exploration unterzeichnet Optionsvereinbarung hinsichtlich bedeutsamen, 8.287 ha großen Kupfer-Gold-Zink-Projekts

VANCOUVER, B.C. – 23. Juni 2026 / IRW-Press / ADVANCED GOLD EXPLORATION INC. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) („AUEX“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Bounty Gold Corp. („Bounty“) und Last Resort Resources Ltd. („Last Resort“ und zusammen mit Bounty die „Optionsgeber“) eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) vom 23. Juni 2026 unterzeichnet hat, der zufolge dem Unternehmen eine Option (die „Option“) auf den Erwerb des Projekts Muriel-Marr im Distrikt Thunder Bay North im Nordwesten von Ontario (das „Projekt Muriel-Marr“) gewährt wurde. Das gesamte Landpaket umfasst 403 nicht patentierte Mineralschürfrechte mit einer Größe von etwa 8.287 ha.

Das Projekt Muriel-Marr liegt 85 km nördlich der Mine Greenstone von Equinox Gold und ist ein über Straßen zugängliches Explorationsprojekt im Distriktmaßstab, das etwa 25 km einer potenziell aussichtsreichen vulkanischen Stratigrafie entlang einer Subprovinzgrenze innerhalb des Tashota-Onaman Greenstone Belt abdeckt. Der Gürtel ist dafür bekannt, VMS- und hydrothermale, goldhaltige Systeme zu beherbergen. IAMGOLD Corp. entwickelt die nahe gelegene, vormals produzierende Goldmine Louanna weiter. Kenorland Minerals hat zudem kürzlich ein großes, direkt angrenzendes Landpaket abgesteckt, was die regionalen Explorationsaktivitäten und den Nachrichtenfluss in naher Zukunft weiter intensiviert. Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass die Mineralisierung in nahe gelegenen oder angrenzenden Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Muriel-Marr hinweist.

(Abbildung 1: Karte der Aktivitäten im Distrikt)

Das Projekt Muriel-Marr wurde ursprünglich abgesteckt, um große (200 m mal 600 m) kartierte turmalinhaltige Pegmatite abzudecken, die in mafischem Vulkangestein in der Nähe eines peraluminösen Granits vorkommen – ein geologisches Umfeld, das analog zu Entdeckungen ist, die den Optionsgebern in den Jahren 2023 und 2024 die NWOPA Discovery of the Year Awards einbrachten.

Zuletzt haben die Optionsgeber weitere angrenzende Schürfrechte abgesteckt, sobald diese verfügbar wurden, wodurch unser ursprüngliches Konzessionsgebiet erheblich erweitert wurde, um mehrere historische hochgradige Cu-, Au-, Ag- und Zn-Vorkommen zu erfassen, die mit mehreren EM-Leiter-Abschnitten mit einer Streichenlänge von bis zu etwa 8 km in Zusammenhang stehen.

Das Multi-Rohstoff-Potenzial bietet dem Unternehmen Zugang zu mehreren Lagerstättenarten und Rohstoffen, was nach Ansicht des Unternehmens die Flexibilität des Projekts erhöht und das allgemeine Explorationsrisiko, das für gewöhnlich mit Greenfield-Projekten einhergeht, diversifiziert.

Dokumentierte Mineralisierungsarten

- Skarn- und kontaktbezogene Sulfidmineralisierung mit hochgradigem Cu-Au-Ag

- VMS-artige polymetallische Mineralisierung in Zusammenhang mit felsisch-mafischen vulkanischen Kontakten und starken EM-Leitern

Bedeutsame historische Vorkommen und Analyseergebnisse

- Vorkommen Holland-Chellew

Historische Schürfgrabungen (frühes 20. Jahrhundert) legten Massivsulfide frei. Die Analyseergebnisse lieferten bis zu 12 % Cu, 3 g/t Au, 185 g/t Ag, 33 % Pb und 5,7 % Zn (Kindle, 1932). Von früheren Betreibern nicht wiederaufgefunden.

- Schürfgraben J.J. Perry

Historische Werte von bis zu 16,22 % Cu und 221,5 g/t Ag (Kindle, 1932). Spätere Probenahmen ergaben 2,11 % Cu, 125 ppb Au, 857 ppm Co und 1,53 % Cu mit 1.185 ppm Co (Carter, 2001).

- Schürfgraben Kindle

Analyseergebnisse von bis zu 4,23 % Cu, 3,88 g/t Au und 43,1 g/t Ag (Kindle, 1932; von Noronex im Jahr 2018 bestätigt).

- Schürfgraben Galena Vein

5,8 % Zn, 52,1 g/t Ag, 0,34 g/t Au (Eveleigh, 1994).

Alle oben gemeldeten Gehalte und Intervalle sind historischer Natur und stammen von Arbeiten, die von früheren Betreibern und Regierungsgeologen durchgeführt wurden. Sie wurden von Advanced Gold Exploration Inc. oder deren qualifizierter Person nicht auf unabhängige Weise überprüft und werden hierin lediglich als Hinweis auf das Explorationspotenzial des Gebiets angeführt. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für eine Mineralisierung, die im Konzessionsgebiet Muriel-Marr identifiziert werden könnte.

Jüngste Arbeiten

Noronex Ltd. (2018 bis 2022) bestätigte die Basis- und Edelmetallmineralisierung in den Schürfgräben J.J. Perry, Kindle und Galena, wodurch die historischen Daten validiert und ihre Relevanz für moderne Explorationsarbeiten bestätigt wurden.

Kurzfristige Katalysatoren

- Wiederauffindung und Bodenerkundung von Holland-Chellew und anderer historischer Vorkommen

- Prospektion nach der Festgesteinsquelle der nahe gelegenen Gold-in-Boden-Anomalien, die im Jahr 2022 identifiziert wurden

- Nachverfolgung der östlichen und westlichen Erweiterungen des 8 km langen Leiterabschnitts, der mehrere bekannte Sulfidvorkommen beherbergt.

- Bewertung von turmalinhaltigen Pegmatiten im östlichen Teil des Konzessionsgebiets hinsichtlich einer LCT-Mineralisierung. (Potenzial für Spin-out/Joint Venture)

„Das Projekt Muriel-Marr, das über 8.200 ha groß ist, weist echtes Potenzial im Distriktmaßstab auf“, sagte Arndt Roehlig, President & CEO von Advanced Gold. „Das Unternehmen hat sein Asset-Portfolio in Ontario auf drei eigenständige Projekte erweitert. Wir warten auf die Genehmigungen für das zu 100 % unternehmenseigene Goldkonzessionsgebiet Doyle. Stage Capital schließt zurzeit die Pläne für eine VTEM-Flugvermessung bei Buck Lake ab. Heritage Mining treibt zudem die Bohrergebnisse im Konzessionsgebiet Melba voran, das Advanced im vergangenen Dezember für 350.000 $ in bar und in Form von Aktien an Heritage Mining verkauft hat.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Advanced Gold beim Projekt Muriel-Marr“, sagte Jace Angell, President von Last Resort. „Muriel-Marr repräsentiert genau jene Art von übersehenen Möglichkeiten im Distriktmaßstab, auf deren Identifizierung wir uns in Ontario fokussieren – ein großes, unzureichend erkundetes Landpaket mit starken historischen Vorkommen, vielversprechenden geophysikalischen Zielen und beträchtlichem Potenzial für Kupfer, Gold, Silber, Zink und kritische Rohstoffe.“

„Bounty freut sich darauf zu sehen, dass Muriel-Marr von einem börsennotierten Explorationsunternehmen weiterentwickelt wird, das in der Lage ist, das Projekt voranzubringen“, sagte Jason Leblanc von Bounty. „Das Konzessionsgebiet verfügt über die Größe, das geologische Umfeld und die historische hochgradige Mineralisierung, die uns in diese Region gelockt haben, und wir sind davon überzeugt, dass sich AUEX in einer günstigen Position befindet, um auf diesem Fundament durch systematische moderne Exploration aufzubauen.“

(Abbildung 2: Regionale geologische Karte)

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird die Option vom Unternehmen ausgeübt und das Unternehmen erwirbt das Projekt Muriel-Marr nach der Erfüllung der folgenden Bedingungen:

Leistung von Barzahlungen in Höhe von insgesamt 120.000 $ an Bounty und Last Resort entsprechend ihrem Anteil über einen Zeitraum von drei Jahren Ausgabe von insgesamt 1.500.000 Stammaktien (jeweils eine „ Stammaktie “) des Unternehmens an Bounty und Last Resort entsprechend ihrem Anteil über einen Zeitraum von drei Jahren Durchführung von qualifizierten Ausgaben im Wert von insgesamt 161.200 $ auf dem Projekt Muriel-Marr. Falls das Unternehmen die qualifizierten Ausgaben auf dem Projekt Muriel-Marr nicht am oder vor dem zweiten Jahrestag der Optionsvereinbarung erbringt, muss das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 161.200 $ an Bounty und Last Resort entsprechend ihrem Anteil leisten.

Darüber hinaus haben die Optionsgeber in Zusammenhang mit der in der Optionsvereinbarung vorgesehenen Transaktion entsprechend ihrem Anteil Anspruch auf eine NSR-Royalty in Höhe von 2 % (die „Royalty“). Das Unternehmen hat die Option, die Royalty zurückzukaufen (wodurch die Royalty auf 1 % reduziert wird), indem es eine Barzahlung an die Optionsgeber entsprechend ihrem Anteil in Höhe von 1.000.000 $ leistet. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen in Zusammenhang mit den in der Optionsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen bereiterklärt, insgesamt 238.888 Stammaktien an einen Vermittler als Vermittlungsprovision unter Annahme eines Ausgabepreises von 0,135 $ pro Stammaktie auszugeben.

Der Abschluss der in der Optionsvereinbarung vorgesehenen Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt aller behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Alle gemäß der Optionsvereinbarung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab der Ausgabe gebunden.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada, darunter vor allem die Konzessionsgebiete Doyle und Buck Lake in Ontario. Mit dem jüngsten Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Qualifizierter Sachverständiger

James Atkinson, MSc, PGeo, ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Definition gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um alle historischen Informationen über das Konzessionsgebiet zu verifizieren, insbesondere historische Probenahmen, Bohrergebnisse und andere technische Arbeiten, die von Noranda und vorherigen Betreibern bereitgestellt wurden. Der qualifizierte Sachverständige geht davon aus, dass die historischen Probenahmen und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Standards durchgeführt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Im Namen des Board of Directors,

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

www.advancedgoldexploration.com

CSE: AUEX OTCQB: AUHIF FWB: ZF2

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Abschluss der künftigen Earn-in-Meilensteine, dem Zeitrahmen für die Notierung von SCC, geplanten Explorationsprogrammen, der möglichen Gründung von Joint Ventures und zukünftigen Betriebsaktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten abweichen, einschließlich Gefahren bei der Rohstoffexploration, Änderungen der Mineralpreise, Zugang zu Kapital und Fristen für allgemeine aufsichts- und börsenrechtliche Genehmigungen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Die Advanced Gold Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 0,081EUR auf Frankfurt (23. Juni 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.