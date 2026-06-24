Rekord-Cashflow, volle Kasse und grünes Licht für Expansion!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 24.06.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Edelmetallmarkt sollte nicht abgeschrieben werden. Nach wie vor sind Unternehmen interessant, die nicht nur auf höhere Gold- und Silberpreise hoffen müssen, sondern bereits heute operative Stärke zeigen und parallel dazu ein größeres Entwicklungsprojekt in Richtung Bau führen. Genau hier kommt GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) ins Spiel!

Parral: Rekord-Cashflow als solide Basis

Die jüngsten Unternehmensmeldungen vom 6. Mai und 8. Juni 2026 liefern zwei starke Bausteine: Parral generiert Rekord-Cashflows, und Los Ricos South hat nach Unternehmensangaben die von der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT erforderlichen Genehmigungen für den Bau erhalten. Damit verbindet GoGold (WKN: A1JAES) eine laufende Produktion mit einem genehmigungsseitig deutlich entschärften Wachstumsvorhaben in Mexiko.

Die am 6. Mai 2026 veröffentlichte Quartalsmeldung zeigt die aktuelle operative Stärke von GoGold. Für das am 31. März 2026 beendete Quartal meldete das Unternehmen aus dem Verkauf von 383.695 Silberäquivalent-Unzen einen operativen Cashflow von 21,2 Mio. USD, Umsätze von 30,3 Mio. USD sowie einen Nettogewinn von 16,4 Mio. USD.

Die bestehende Parral Tailings-Mine im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bleibt damit der finanzielle Motor. Im Berichtszeitraum produzierte Parral 394.605 Silberäquivalent-Unzen, bestehend aus 230.680 Unzen Silber, 2.549 Unzen Gold sowie zusätzlichen Kupfer- und Zinkmengen. Der von GoGold ausgewiesene freie Cashflow aus Parral lag bei 14,6 Mio. USD.

Quelle: GoGold Resources ; Eigene Darstellung

Zum Quartalsende verfügte GoGold (WKN: A1JAES) über liquide Mittel von rund 262,2 Mio. USD. Dieser Kassenbestand liegt nach Unternehmensangaben oberhalb der in der Machbarkeitsstudie genannten anfänglichen Investitionskosten von 227 Mio. USD für Los Ricos South. GoGold geht damit nicht aus einer Schwächeposition in die nächste Entwicklungsphase, sondern aus laufender Produktion und hoher Liquidität heraus.

Los Ricos South los geht´s!

Der strategisch wichtigste Schritt folgte am 8. Juni 2026: GoGold (WKN: A1JAES) gab bekannt, dass die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT nach Unternehmensangaben alle erforderlichen Genehmigungen und Freigaben für den Bau der großvolumigen Untertagemine Los Ricos South im Bundesstaat Jalisco erteilt hat. Zugleich genehmigte der Verwaltungsrat die Bauentscheidung.

Der geplante Zeitraum vom Baubeginn bis zum ersten Gold- und Silberausguss („first pour“) wird mit rund 24 Monaten angegeben. Damit wechselt Los Ricos South aus Sicht des Unternehmens von der Planungs- und Genehmigungsphase in die konkrete Umsetzungsphase.

Quelle: GoGold Resources

Die Machbarkeitsstudie zu Los Ricos South liefert die ökonomische Grundlage dieser Entwicklung. Auf Basis der dort verwendeten Annahmen sieht die Studie einen 15-jährigen Minenplan, eine anfängliche Investition von 227 Mio. USD einschließlich 21 Mio. USD Kontingenz, durchschnittlich 7,3 Mio. zahlbare Silberäquivalent-Unzen pro Jahr in den ersten fünf Jahren sowie insgesamt rund 80 Mio. zahlbare Silberäquivalent-Unzen über die Laufzeit vor. Die Studie ist eine wichtige Planungsgrundlage, aber keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse. Baukosten, Zeitplan, Metallpreise, Wechselkurse und operative Leistung können erheblich abweichen.

Gerade diese Kombination macht die aktuelle Ausgangslage interessant: Parral liefert Cashflow, Los Ricos South besitzt die wesentlichen SEMARNAT-Genehmigungen für den Bau, und die Liquidität des Unternehmens liegt über der in der Studie genannten anfänglichen Investitionssumme. Für einen Rohstoffentwickler ist das eine bemerkenswert starke Startposition für den nächsten Wachstumsschritt.

Von GoGold Resources bezahlte Anzeige: SRC veröffentlicht den nachfolgend eingebundenen und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von GoGold Resources. Quelle: Commodity-TV, Interview zum Baustart von Los Ricos South.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gogold-silver-and-gold-ceo-on-the-st ...

Fazit: Produktion, Cash und Projektfortschritt treffen auf Edelmetall-Rückenwind

GoGold (WKN: A1JAES) steht an einem entscheidenden Punkt. Die Parral Tailings Mine beweist, dass das Unternehmen laufende Mittelzuflüsse erzielen kann. Gleichzeitig rückt Los Ricos South mit den von SEMARNAT erforderlichen Genehmigungen und der Bauentscheidung deutlich näher an die Realisierung.

Für Anleger ergibt sich daraus eine spannende, positive, aber weiterhin spekulative Rohstoffstory: GoGold (WKN: A1JAES) verbindet Einnahmen aus Parral mit einem genehmigungsseitig wesentlich vorangekommenen Wachstumsprojekt. Sollte das Edelmetallumfeld freundlich bleiben und die Umsetzung bei Los Ricos South planmäßig gelingen, könnte sich das Unternehmensprofil in den kommenden Jahren deutlich verändern.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Datengrundlage:

· GoGold Resources Inc., Pressemeldung vom 6. Mai 2026: „GoGold Announces Record Quarterly Operating Cash Flow“.

· GoGold Resources Inc., Pressemeldung vom 8. Juni 2026: „GoGold Achieves Major Milestone: Final Remaining Permits Secured and Construction Approved for Los Ricos South Underground Mine“.

· GoGold Resources Inc., Los-Ricos-South-Machbarkeitsstudie / Technical Report und Projektinformationen.

· Commodity-TV / GoGold Resources, bezahlter Videobeitrag zum Baustart bzw. Projektfortschritt von Los Ricos South.

· Eigene redaktionelle Einordnung der SRC swiss resource capital AG. Keine proprietären Kursmodelle, keine Kursziele, keine formale Bewertungseinstufung.

Intro-Bild: Symbolbild: KI-generiert.

Wesentliche Chancen:

Marktrückenwind durch Gold und Silber; hohe Liquidität; laufende Cashflows aus Parral; nach Unternehmensangaben erteilte SEMARNAT-Genehmigungen für Los Ricos South; mögliche Neubewertung bei erfolgreichem Baufortschritt und planmäßiger Umsetzung.

Wesentliche Risiken:

Metallpreis- und Wechselkursvolatilität; Bau-, Kosten-, Zeitplan-, Beschaffungs-, Finanzierungs-, Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken; Standort-, Mexiko-, Sicherheits-, Umwelt-, ESG-, Steuer- und Regulierungsrisiken; Verwässerungsrisiken; Liquiditätsrisiken der Aktie; mögliche Abweichungen tatsächlicher Ergebnisse von Studienannahmen; Totalverlustrisiko.

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BCSC-nahe Offenlegung: Der Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-/Promotionskommunikation und nicht unabhängig. Aussagen dürfen nicht als Garantie künftiger Kurs-, Produktions-, Gewinn- oder Projektentwicklungen verstanden werden. Anleger sollten zusätzlich die offiziellen Emittentenunterlagen, die Veröffentlichungen auf SEDAR+ bzw. der Unternehmenswebseite sowie unabhängige Beratung heranziehen.

Methodik und Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, technische Berichte, Machbarkeitsstudien, Präsentationen und öffentlich zugängliche Projektinformationen. Tatsachenangaben werden – soweit möglich – von Meinungsäußerungen getrennt. Es werden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine formalen Kursziele und keine Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen verwendet.

Bedeutung und Zeithorizont: Die Einschätzung ist thematisch positiv und bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, auf einen mittleren Zeithorizont von etwa 6 bis 24 Monaten. Eine Aktualisierung ist nicht geplant; eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Non-GAAP-/Non-IFRS-Hinweis: Kennzahlen wie freier Cashflow, Cash Costs, AISC und Silberäquivalent-Unzen können nicht standardisierte Finanz- oder Betriebskennzahlen sein. Sie sollten nur zusammen mit den Definitionen, Überleitungen und Risikohinweisen des Unternehmens gelesen werden.

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Interessen/Vergütung: SRC/Autor: Long-Position, keine Short-Position und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr am besprochenen Emittenten, soweit zum Veröffentlichungszeitpunkt bekannt. Keine Market-Making-, (Co-) Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rolle in den letzten zwölf Monaten, soweit bekannt. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nein.

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