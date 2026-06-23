Silber und Kupfer unter Druck: Droht jetzt ein gewaltiges Rohstoff-Beben?

Mit Beginn der Handelswoche hat die Wucht der Erholung des US-Dollars zugenommen. Die Zinsangst geht um und belastet neben den Rohstoffen zunehmend auch die Aktienmärkte. Dax, Dow Jones & Co. geht unter dem Eindruck der Entwicklungen die Puste aus. Der US-Dollar erfreut sich hingegen an seiner neu gewonnenen Stärke. So setzte der außerordentlich wichtige US-Dollar-Index seinen Ausbruch über die 100 Punkte fort. Das frische Kaufsignal gewinnt an Bedeutung. Mittlerweile hat der US-Dollar-Index die 101 Punkte überschritten. Kräftige Unterstützung bekommt der US-Dollar vor allem vom Anleihemarkt. So legten die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt auf fast 4,25 Prozent zu. Das treibt den Dollar an und übt Druck auf Edelmetalle und Rohstoffe aus. Vor allem Silber und Kupfer leiden derzeit unter der Gemengelage.

Silber und Kupfer stehen aktuell stark unter Druck. Auch andere Rohstoffpreise taumeln: Gold, Platin sowie Brent-Öl und WTI-Öl rutschen ab. Selbst die bis zuletzt exzellent gelaufenen Metalle Aluminium und Zink reihen sich hier ein. Als potenzieller Stimmungskiller erweist sich die aktuell zu beobachtende Rallye des US-Dollars. Nach dem letzten Fed-Termin hat der Greenback Oberwasser. Die Gründe hierfür wurden in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle ausführlich dargelegt.

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Startet Donnerstag ein gewaltiges Preisbeben?

Am Donnerstag werden in den USA die eminent wichtigen PCE-Daten veröffentlicht. Die Bedeutung der Daten wurde in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle thematisiert. Die aktuellen Entwicklungen lassen vermuten, dass die Skepsis im Hinblick auf die anstehenden PCE-Daten kontinuierlich zunimmt. Hierin liegt womöglich eine kleine Chance für die Metalle, denn sollten die Daten nicht ganz so „schlimm“ ausfallen, wie offenkundig erwartet wird, könnte es zu einer Entspannung kommen.





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Kupfer und Silber stehen kurzfristig vor weiteren Turbulenzen

Der Silberpreis hat die Marke von 65 US-Dollar unterschritten. Die wichtige Unterstützungszone 61 US-Dollar / 60 US-Dollar steht bereits unter enormen Druck. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 54 US-Dollar / 50 US-Dollar steht zu befürchten, sollten die PCE-Daten am Donnerstag entsprechend stark ausfallen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 70 US-Dollar.

Der Kupferpreis (COMEX) ist in die außerordentlich relevante Unterstützungszone 6,2 US-Dollar / 6,0 US-Dollar eingedrungen. Lange Zeit hielt sich das Industriemetall stabil. Doch nun könnte auch dem Kupferpreis ein schmerzhafter Einbruch auf 5,6 US-Dollar / 5,5 US-Dollar drohen. Wie dicht bei Kupfer Rallye und Abverkauf beieinanderliegen verdeutlicht der obere Chart – bereits ein Ausbruch über die 6,7 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich und würde die Rallye reaktivieren.

Zusammengefasst

Kurzfristig drohen sowohl Silber als auch Kupfer weitere Verwerfungen. Ein finaler Abverkauf wäre aus bullischer Sicht sogar zu begrüßen, könnte er doch beiden Metallen als Basis für eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung dienen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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