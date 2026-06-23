Accenture Registered (A) Aktie steigt um +2,89 % - 23.06.2026

Die Accenture Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,89 % auf 112,15€. Damit gewinnt die Aktie +3,15 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Accenture Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 112,15€, mit einem Plus von +2,89 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Accenture ist ein globaler Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Strategie, Digitalisierung, Cloud, KI und Outsourcing. Kernleistungen: Management- und Technologieberatung, Systemintegration, Managed Services. Starke Marktstellung, v. a. in Cloud- und Transformationsprojekten. Wichtige Konkurrenten: Deloitte, PwC, EY, KPMG, IBM, Capgemini. USP: breite Branchenabdeckung, starke Partnerschaften (u. a. mit Microsoft, SAP, AWS).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Accenture Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -36,30 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Accenture Registered (A) Aktie damit um -23,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,50 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Accenture Registered (A) -52,18 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,17 % geändert.

Accenture Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,31 % 1 Monat -28,50 % 3 Monate -36,30 % 1 Jahr -55,87 %

Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

Stand: 23.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 614 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,28 Mrd.EUR € wert.

Accenture (NYSE: ACN) today announced a $2 billion increase to its fiscal 2026 share repurchase program, bringing the total expected share repurchases to $7.5 billion—a 62% increase over the prior year. All repurchases will be completed by August …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,12 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +1,12 %. IBM notiert im Plus, mit +5,35 %. Infosys verliert -0,85 %

Accenture Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Accenture Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Accenture Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.