Börsen Update Europa - 23.06. - ATX schwach -2,07 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.091,14 PKT und fällt um -1,22 %. Top-Werte: DWS Group +5,66 %, Nemetschek +2,11 %, Jenoptik +1,67 % Flop-Werte: SUESS MicroTec -11,78 %, PUMA -7,60 %, AIXTRON -6,78 %

Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 24.900,33 PKT und fällt um -0,75 %. Top-Werte: SAP +3,37 %, Qiagen +1,68 %, Bayer +1,47 % Flop-Werte: Hochtief -6,16 %, Siemens Energy -5,51 %, Infineon Technologies -5,49 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.928,95 PKT und fällt um -0,75 %.

Top-Werte: SAP +3,37 %, TeamViewer +2,76 %, Nemetschek +2,11 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -11,78 %, PVA TePla -6,82 %, AIXTRON -6,78 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:34) bei 6.240,97 PKT und fällt um -1,15 %.

Top-Werte: SAP +3,37 %, Anheuser-Busch InBev +2,02 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,55 %

Flop-Werte: ASML Holding -6,98 %, Siemens Energy -5,51 %, Infineon Technologies -5,49 %

Der ATX steht aktuell (13:59:35) bei 6.453,24 PKT und fällt um -2,07 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,83 %, PORR +0,11 %, OMV -0,22 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -12,18 %, Lenzing -5,61 %, Raiffeisen Bank International -3,54 %

Der SMI steht bei 13.853,64 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Lonza Group +2,85 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +2,01 %, Nestle +1,63 %

Flop-Werte: ABB -3,09 %, Sika -1,66 %, Logitech International -1,63 %

Der CAC 40 steht bei 8.342,85 PKT und verliert bisher -0,60 %.

Top-Werte: Capgemini +3,85 %, Dassault Systemes +2,53 %, Pernod Ricard +2,12 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -7,82 %, Renault -4,27 %, LEGRAND -3,98 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:50:37) bei 3.141,93 PKT und fällt um -1,49 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,62 %, Securitas Shs(B) -0,33 %, Getinge (B) -0,34 %

Flop-Werte: Sandvik -3,34 %, ABB -3,09 %, Alfa Laval -2,54 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.265,00 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +4,97 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,02 %, Piraeus Port Authority +0,70 %

Flop-Werte: Viohalco -5,57 %, Public Power -2,50 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,37 %