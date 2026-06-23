Cyberangriff auf staatliche Banken legt Kartendienste lahm

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einem erneuten Cyberangriff auf mehrere staatliche Banken im Iran sind elektronische Dienstleistungen massiv gestört. Medienberichten zufolge mussten die drei betroffenen Banken - Melli, Saderat und Tejarat - vorübergehend landesweit die Kartendienste ihrer Kunden abschalten, wodurch etwa Online-Zahlungen nicht möglich sind. So sollen unbefugte Zugriffe unterbunden und die Sicherheit der Vermögenswerte der Kunden gewährleistet werden, erklärte die IT-Abteilung des Banken-Koordinationsrats laut Nachrichtenportal "Shargh".

Experten arbeiten derzeit demnach an der Behebung der Störungen, um den Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Genauere Informationen konnte der Banken-Koordinationsrat jedoch nicht geben. Private Banken im Land sind von den Angriffen nicht betroffen.